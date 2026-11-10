Edremit ve Ayvalık’ta Atatürk özlem ve saygıyla anıldı - Son Dakika
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Edremit ve Ayvalık’ta Atatürk özlem ve saygıyla anıldı

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Edremit ve Ayvalık’ta Atatürk özlem ve saygıyla anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla her iki ilçede de hayat adeta durdu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Edremit'te ilk tören Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, öğrenciler ve sürücüler saygı duruşuna eşlik etti. Ardından İstiklal Marşı okunarak meydandaki tören tamamlandı.

Edremit'teki anma programının ikinci bölümü Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Atatürk'ün yaşamını ve Cumhuriyet'e kazandırdığı değerleri anlatan gösteriler sahnelendi. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törenlere Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık'ta da hayat durdu

Ayvalık'ta ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu. Törene Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun ardından anma programı Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yayımladığı mesajda, Atatürk'ün yalnızca bir milletin tarihini değiştiren lider değil, aynı zamanda aklın, bilimin, özgür düşüncenin ve aydınlanmanın öncüsü olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA
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