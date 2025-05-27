Efe Çınal'ın Müzik ile İyileşme Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efe Çınal'ın Müzik ile İyileşme Hikayesi

Efe Çınal\'ın Müzik ile İyileşme Hikayesi
27.05.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nin İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu'na katılan 11 yaşındaki Efe Çınal, müziğin iyileştirici gücü sayesinde sağlık sorunlarını aştı. Annesi, belediyenin projelerinin Efe'nin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu'nda yer alan 11 yaşındaki Efe Çınal, müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü sayesinde yaşadığı sağlık sorunlarını bir bir aştı. Çocuğundaki gelişimden dolayı mutlu olduğunu belirten annesi Gülcan Çınal, "Tepebaşı Belediyesi Efe'yi büyüttü. Tepebaşı Belediyesi Efe'nin omzunda duran güçlü bir dost eli gibi" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu 10'uncu yaşını kutlarken müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü sayesinde çocuklar dayanışma ve birliktelik duygularını geliştiriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, "Çocuklarımızı kötü

alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sanata yönlendirmek adına hayata geçirdiğimiz bir proje" dediği İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, öğrencilere pek çok olumlu katkıda bulunuyor. Eskişehirli çocuklara farklı bir dünyanın kapıları açan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, doğuştan sağ eli felçli ve sırtında kese ile dünyaya gelen Efe Çınal'a da umut oldu.

"Çok büyük gelişmeler yaşadık"

Efe Çınal'ın Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için hayata geçirdiği projeleri ile tanışmasından ve yaşadığı süreci anlatan anne Gülcan Çınal, "Efe Çınal sağ eli felçli ve sırtında kese ile doğdu. Bunun için 4 kez ameliyat oldu. Bu süreçte doktorların tavsiyesiyle ilk olarak kreş gerekiyor dediler. O nedenle Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde çocuk oyun grubuna başladık. Doktorlar, sağ kolu ameliyatlarından sonra yüzme önerdi. Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi'ne başladık. Yıllardır gidiyoruz ve çok büyük gelişmeler yaşadık, iyileşmeler var" dedi.

"Doktorlar 'Korkma kızım biz destek oluruz' diyor"

Geçirdiği birçok test ve ameliyatlardan sonra konuşmasında tutukluluk olduğunu ifade eden Çınal, "Konuşmasındaki tutulmaları düzeltmek için Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu'na başladık. 23 Nisan'da ilk konserimizi, 3 Mayıs'ta da ikinci konserimizi verdik. Tepebaşı Belediyesi benim için bir belediye değil, bir amca bir dayı gibi. Doktorlar bir şey öneriyor, 'korkma burada bu kurslar var, eğitmenler var, burada sana yardımcı olacak insanlar var' diyor. 'Korkma kızım biz destek oluruz' diyor. Efe'nin omzunda duran güçlü bir dost eli gibi. Sürekli sanki doktorlarla bizden önce konuşmuş ve bu kursları açmış bir yardım eli. Belediye değil, sosyal tesis değil sanki benim bir akrabam. Tepebaşı Belediyesi personelini özellikle seçmiş sanki. Hepsi merhametli, vicdanlı insanlar. Çok yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

"Efe çekimserliğini yendi, çocukların arasına karışmayı öğrendi"

Çınal, Efe'nin koroya katılmasından sonraki süreçteki gelişiminden de söz ederek "Efe çekimserdi. Şimdi koroya girdi ve haydi diyorlar, koşup gidiyor, konuşuyor. Görünce tanıyamıyorum, bu çekimserliğini yendi, çocukların arasına karışmayı öğrendi. Ahmet Ataç ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü Efe'yi tanımadan Efe'nin ihtiyaçlarını karşılayarak Efe'yi büyüttü resmen. Sonsuz minnettarım. Benim için çok farklı bir yerdeler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tepebaşı, Gençlik, Eğitim, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efe Çınal'ın Müzik ile İyileşme Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Sakarya’da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi Sakarya'da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı 77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:02
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
21:53
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
21:02
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
21:00
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti
Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
20:51
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 16:24:10. #7.13#
SON DAKİKA: Efe Çınal'ın Müzik ile İyileşme Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.