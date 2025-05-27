Efe Çınal\'ın Müzik ile İyileşme Hikayesi

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu'nda yer alan 11 yaşındaki Efe Çınal, müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü sayesinde yaşadığı sağlık sorunlarını bir bir aştı. Çocuğundaki gelişimden dolayı mutlu olduğunu belirten annesi Gülcan Çınal, "Tepebaşı Belediyesi Efe'yi büyüttü. Tepebaşı Belediyesi Efe'nin omzunda duran güçlü bir dost eli gibi" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu 10'uncu yaşını kutlarken müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü sayesinde çocuklar dayanışma ve birliktelik duygularını geliştiriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, "Çocuklarımızı kötü

alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sanata yönlendirmek adına hayata geçirdiğimiz bir proje" dediği İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, öğrencilere pek çok olumlu katkıda bulunuyor. Eskişehirli çocuklara farklı bir dünyanın kapıları açan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, doğuştan sağ eli felçli ve sırtında kese ile dünyaya gelen Efe Çınal'a da umut oldu.

"Çok büyük gelişmeler yaşadık"

Efe Çınal'ın Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için hayata geçirdiği projeleri ile tanışmasından ve yaşadığı süreci anlatan anne Gülcan Çınal, "Efe Çınal sağ eli felçli ve sırtında kese ile doğdu. Bunun için 4 kez ameliyat oldu. Bu süreçte doktorların tavsiyesiyle ilk olarak kreş gerekiyor dediler. O nedenle Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde çocuk oyun grubuna başladık. Doktorlar, sağ kolu ameliyatlarından sonra yüzme önerdi. Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi'ne başladık. Yıllardır gidiyoruz ve çok büyük gelişmeler yaşadık, iyileşmeler var" dedi.

"Doktorlar 'Korkma kızım biz destek oluruz' diyor"

Geçirdiği birçok test ve ameliyatlardan sonra konuşmasında tutukluluk olduğunu ifade eden Çınal, "Konuşmasındaki tutulmaları düzeltmek için Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu'na başladık. 23 Nisan'da ilk konserimizi, 3 Mayıs'ta da ikinci konserimizi verdik. Tepebaşı Belediyesi benim için bir belediye değil, bir amca bir dayı gibi. Doktorlar bir şey öneriyor, 'korkma burada bu kurslar var, eğitmenler var, burada sana yardımcı olacak insanlar var' diyor. 'Korkma kızım biz destek oluruz' diyor. Efe'nin omzunda duran güçlü bir dost eli gibi. Sürekli sanki doktorlarla bizden önce konuşmuş ve bu kursları açmış bir yardım eli. Belediye değil, sosyal tesis değil sanki benim bir akrabam. Tepebaşı Belediyesi personelini özellikle seçmiş sanki. Hepsi merhametli, vicdanlı insanlar. Çok yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

"Efe çekimserliğini yendi, çocukların arasına karışmayı öğrendi"

Çınal, Efe'nin koroya katılmasından sonraki süreçteki gelişiminden de söz ederek "Efe çekimserdi. Şimdi koroya girdi ve haydi diyorlar, koşup gidiyor, konuşuyor. Görünce tanıyamıyorum, bu çekimserliğini yendi, çocukların arasına karışmayı öğrendi. Ahmet Ataç ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü Efe'yi tanımadan Efe'nin ihtiyaçlarını karşılayarak Efe'yi büyüttü resmen. Sonsuz minnettarım. Benim için çok farklı bir yerdeler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR