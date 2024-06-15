Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Çeştepe Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, arife günü kentin en büyük hayvan pazarı olan Çeştepe Hayvan Pazarı'nı ve kurban kesim noktalarını ziyaret etti.

Başkan Yetişkin, Aydın'ın yanı sıra ülkenin çeşitli illerinden kurbanlık alışverişi için Çeştepe Hayvan Pazarı'na gelen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hayvan pazarı ve kesim yerlerindeki hazırlıkları inceleyen Başkan Yetişkin'e, Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer ile Efeler Belediyesi birim müdürleri eşlik etti. Vatandaşlar ve hayvan satıcılarıyla bir araya gelen Başkan Yetişkin, pazardaki hayvanların sağlık durumu, satış şartları ve genel hijyen kuralları hakkında ilgili ekip arkadaşlarından bilgi aldı. Ayrıca Başkan Yetişkin, satıcılarla ve kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği hayvan pazarında ve kurban kesim noktalarında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm önlemler alındı.

Efeler Belediyesi, vatandaşlara sıcak hava şartlarında serinleme imkanı sağlamak için ikram aracını devreye soktu. Çeştepe Hayvan Pazarı'nda Efeler Belediyesi'nin ikram aracıyla ziyaretçilere soğuk içecek ikramında bulunuldu. Hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN