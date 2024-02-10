Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumartesi Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumartesi Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumartesi Pazarı\'nda Vatandaşlarla Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Başkan Atay, yeni dönemde yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi.

10.02.2024 18:54  Güncelleme: 18:58
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Vatandaş buluşmalarına ve esnaf ziyaretlerine devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hafta sonu Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Güne Cumartesi Pazarı'nda başlayan Başkan Atay, pazar esnafıyla bir araya gelip talep ve önerileri dinledi. 5 yıllık görev süresinde 2019 Yerel Seçimleri'nden önce verdiği sözlerin yüzde 96'sını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Fatih Atay, yeni dönemde yapacağı projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Başkan Atay, alışveriş yapan vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdikten sonra alışveriş merkezini ziyaret etti. Ardından beraberindeki heyetle birlikte Doğu Gazi Bulvarı boyunca yürüyen Başkan Atay, esnafa hayırlı işler diledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumartesi Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika


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