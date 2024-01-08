 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Kitap Kafeler Projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Kitap Kafeler Projesi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Kitap Kafeler ile gençlere ikinci bir ev sunuyor. Kitap Kafeler, çocuk kitaplarından dünya klasiklerine kadar binlerce kitabın yer aldığı kütüphaneleri, internet bağlantılı bilgisayarları ve nezih ortamıyla her yaştan vatandaşın kitap okuma ve bilgiye ulaşma adresi haline geldi. Başkan Atay, 2 yıl gibi kısa bir sürede Kitap Kafelerin sayısını 14'e yükselterek her mahallede bir Kitap Kafe açma sözü verdi. Türkiye'de bir belediye tarafından açılan ilk Kitap Kafe projesi olan Kitap Kafeler, gençlerin bilgili ve bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla önemli bir rol üstleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay\'ın Kitap Kafeler Projesi
08.01.2024 - 11:10,
Abone Ol

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Kitap Kafeler gençlerin ikinci evi oldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın şehre ve topluma en büyük armağanlarından biri Kitap Kafeler oldu. Bilgiye kıymet veren ve onun zenginliği ile büyük hayaller kuran öğrenciler; birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kentte öğrencilerin sınavlara hazırlanabileceği ders çalışmaya elverişli alanların olmaması, kitap satın almanın da ekonomik açıdan zor olduğu günümüzde Başkan Atay, bu problemlerin hepsini tek bir proje ile çözdü; 2021 yılının Ocak ayında Kitap Kafelerin ilk kurdelesi kesildi.

Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine binlerce kitabın yer aldığı kütüphanesi, internet bağlantılı bilgisayarları, nezih ortamı ve çeşitli ikramlar ile kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın Efeler'deki adresi Kitap Kafeler oldu. Gençlerden yoğun ilgi gören Efeler'in bilgi yuvaları; kitap okumak, araştırma yapmak, hatta zihnini ve bedenini kitapların ayrıcalıklı dünyasında tazelemek isteyen her yaştan vatandaşı konforlu ve güvenli ortamlarında ağırlamaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2 yıl gibi kısa bir sürede Kitap Kafeler'in sayısını 14'e yükseltti. Her mahallede bir Kitap Kafe açma sözü veren ve bu hedefine her gün biraz daha yaklaşan Başkan Atay, "Siz talep ederseniz her sokağa bir Kitap Kafe açarım" cümlesi ile gençleri müjdeledi.

Türkiye'de bir belediye tarafından açılan ilk Kitap Kafe projesi olma özelliği taşıyan ve kentin en anlamlı mekanlarından olan Kitap Kafeler'in kuruluş amacı hakkında konuşan Başkan Atay şunları söyledi: "Öğrencilik yıllarımda sıklıkla kitaba ve bilgiye ulaşmakta güçlük yaşıyordum. Sadece ben değil maddi geliri iyi olmayan birçok arkadaşım da bu sorunla mücadele etmek zorunda kalıyordu. Bu konuda yaşadığım hiçbir sorunu gençlere yaşatmamak için kendime söz vermiştim. Sözümü tutmak için çok çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Benim gençlere ve bilgi meraklılarına en büyük mirasım Kitap Kafeler olacak. Efeler'i ve ülkemizi gençler idare edecek. Gençlerin, ülkemizi bizden daha iyi yönetmeleri ve daha ileriye taşımasının tek yolu, bilgili ve bilinçli olmaları. Paylaşmanın değerini, dayanışmanın gücünü bilmeleri. Birbirlerine saygı duymaları. Kitap Kafeler, tüm bu değerlerin bir arada sunulduğu ve kazanıldığı güzide mekanlar. Efeler'imizin her yeri kitap kokusuyla güzelleşene kadar çalışmaya devam edeceğim" - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Kitap Kafeler Projesi - Son Dakika


11:35
Rıdvan Dilmen canlı yayında Süper Kupa'nın oynanacağı tarigi verdi Rıdvan Dilmen canlı yayında Süper Kupa'nın oynanacağı tarigi verdi
11:25
Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41
Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor

Son Dakika
11:25 Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41 Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:51:44. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Kitap Kafeler Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement