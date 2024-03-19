Efeler Belediye Başkanı Umurlu\'da Çifte Açılış Yapacak

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Umurlulu gençlere verdiği halı saha sözünü gerçekleştirmeye hazırlanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bugün Umurlu Mahallesi'nde çifte açılış yaparak hem halı sahayı hem de 7'nci Hanımevi'ni hizmete açacak.

Başkan Atay Umurlu Mahallesi'ne halı saha ile birlikte sadece kadınların kullanımına sunulan, kadınların sosyalleşebileceği Hanımevi de kazandıracak.

Efeler halkını çifte açılışa davet eden Başkan Mehmet Fatih Atay, "19 Mart Salı günü (bugün) saat 13.00'te Umurlu Mahallesi Aydın Denizli Karayolu üzerindeki Umurlu Halı Saha'mızı ve Umurlu Mahallesi 4124 Sokak No: 4 adresindeki 7'nci Hanımevi'mizi hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimi açılış törenimize bekliyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" dedi. - AYDIN