Efeler Belediye Başkanı Yetişkin\'den Jandarma Komutanı Aldemir\'e Ziyaret

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Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir'i makamında ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Güvenlik ve asayiş sağlanmasında jandarma önemli rol oynuyor" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, özellikle il genelindeki güvenlik önlemleri, halkın huzuru ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar üzerinde duruldu. Efeler Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasındaki ortak projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra, halkın güvenliği için planlanan yeni çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Yetişkin, şehirdeki güvenlik ve asayişin sağlanmasında jandarmanın oynadığı önemli rolün altını çizerek, yerel yönetim olarak her zaman jandarmanın yanında olduklarını belirtti.

Jandarma Albay Ali Naci Aldemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ile jandarma arasındaki koordinasyonun artmasının halkın yaşam kalitesine olumlu katkılar sunduğunu ifade etti. - AYDIN