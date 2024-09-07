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Efeler Belediyesi, 7 Eylül ruhunu tüm gün yaşattı

AYDIN - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünde etkinlikleriyle 7 Eylül ruhunu yaşatan Efeler Belediyesi, akşam düzenlediği fener alayı ile kurtuluş etkinliklerini taçlandırdı.

Aydın'ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da kutlamalar coşkuyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda 3 pare top atışı ile başlayan törenlerin ardından Efeler Belediyesi de kurtuluş etkinlikleri düzenledi. Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Efeler Belediyesi, Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği ile birlikte "Fotoğraflarla Efeler" sergisi ve söyleşi programı gerçekleştirdi. Milli Aydın Bankası'nda halk oyunları gösterisi ile başlayan program söyleşi ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Eski Eserler Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, sergi ve söyleşi ile 1922 yılından sonraki Aydın'ı anlatan fotoğraflarla Aydın'ı masaya yatırarak daha yakından tanıma ve tanıtma fırsatı sunduklarını belirtti. Aydın'ın eski fotoğraflarının yer aldığı söyleşinin ardından protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini gezerek, fotoğrafları inceledi.

Efeler Belediyesi, fotoğraf sergisinin ardından akşam 20.30'da düzenlediği fener alayı ile Efeler'de 7 Eylül ruhunu tüm gün yaşattı. Taş Köprü'de toplanan Efelerli vatandaşlar, ellerine aldıkları meşaleler ve Türk bayraklarıyla birlikte 7 Eylül'ü kutladı. Taş Köprü'den Adnan Menderes Bulvarı'na ve Kıbrıs Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi istikametinde yürüyen kalabalık marşlar eşliğinde tekrar Atatürk Kent Meydanı'na ulaştı. Araba ve motor gruplarının da katılım gösterdiği fener alayının en dikkat çeken grubu ise atlı spor kulübünün at üzerinde yürüyüşü oldu. Yoğun katılımın olduğu fener alayında vatandaşlar Aydın'ın kurtuluşunu coşkuyla kutladı.

"Fener alayıyla taçlandırdık"

Gün boylu düzenlenen etkinlikleri fener alayı ile taçlandırdıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş; "Efelerimizin bugün kurtuluşunun 102. yılında bugün sabah başlayan kurtuluş etkinliklerimiz sonra saat 15.00'da açtığımız resim sergisi ve şimdi de fener alayı ile bu güzel günü, bu zaferimizi taçlandırıyoruz. Bütün Efeler halkına bu güzel gün kutlu, mutlu olsun" dedi.