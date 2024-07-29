Efeler Belediyesi Çürümüş Ağaçları Kesiyor

Yerel

Efeler Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden çürümüş ve hastalıklı çam ağaçlarıyla ilgili Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği yazışmaların ardından kuruyan, yaşlanan, çürümeye başlayan ve bu nedenlerle devrilme riski taşıyan ağaçların kesimini yaptı.

Daha önce devrilerek maddi hasar ve yaralanmalara neden olan ağaçlar, halkın huzuru ve güvenliği için büyük bir risk oluşturuyordu. Tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla kurumuş ve yaşlanmış ağaçlar için gerekli incelemeler yapıldı. Alınan uzman görüşler neticesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına ağaçların kesilmesinin gerekliliği tespit edildi. Kentsel sit alanı içinde bulunan ağaçlarla ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile diğer çam ağaçlarıyla ilgili de Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapıldı. İzinlerin alınmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün sağladığı güvenlik tedbirleriyle çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Kesilen ağaçların marangozlar tarafından kent genelindeki park ve bahçelerde kullanılmak üzere şantiyelerde değerlendirileceği bildirildi. Bu çalışmaların, vatandaşların güvenliğini sağlarken, aynı zamanda doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına da katkı sağlayacak şekilde planlandığı öğrenildi. - AYDIN