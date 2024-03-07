Efeler Belediyesi'nde işçiler maaş artışını davul zurnayla kutladı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nde işçiler maaş artışını davul zurnayla kutladı

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Efeler Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi töreni şölen havasında gerçekleşti. İşçilere yüksek oranda zam yapılarak maaş artışı sağlandı. İmza töreni sonrası belediye personeli davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

07.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:36
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Efeler Belediyesi'nde işçiler maaş artışını davul zurnayla kutladı

AYDIN - Efeler Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.Efeler Belediyesi hizmet binası önünde, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Çetin Çalışkan arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi töreni adeta şölen havasında gerçekleşti.

Efebel A.Ş. belediye şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ne göre çalışanların maaşlarına çok yüksek oranda zam yapılarak, sosyal hak ve kazanımlarıyla birlikte yaptıkları işe ve eğitim durumuna göre değişen aylık 30-35 bin TL arasında ücret elde etti.

İmza töreni sonrası davul ve zurna eşliğinde danslarla kutlama yapan belediye personeli, emeğin ve emekçinin yanında olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti.

Törende kendisini dakikalarca alkışlayan personeline seslenen Başkan Mehmet Fatih Atay, "Asıl alkışı sizler hak ediyorsunuz, sizler üretiyorsunuz, başımızın tacısınız" diyerek, personelini alkışladı.

Konuşmasında "Sizleri namerde muhtaç etmeyeceğim" ifadelerini kullanan Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim dünya görüşüm emeğin en yüce değer olduğuna inanan bir dünya görüşüdür. O nedenle siz bizim baş tacımızsınız. Gönül ister verdiğimiz rakamların iki katını, üç katını verelim. Gelirimiz artmıyor. Ama çok zor şartlarda da olsa bu enflasyona da sizi yendirmeyeceğim, sizi de hiç kimseye de namerde muhtaç etmeden yaşatacağım. Söz veriyorum size. Başkanınız bunun örneğini gösterdi size, birileri kovidden bahane ederek bin işçiyi çıkartırken, Efeler Belediyesi'nde bir kişi bile işten çıkmadı. Üstüne üstlük iki yıl üst üste biner lira ikramiye verdik. Alın terinizin karşılığı olmasa da, ananızın ak sütü gibi helaldi o paralar size. Çok teşekkür ediyorum hepinize"

Efeler'e kovid döneminde büyük bir özveriyle fedakarca çalışan personeline de teşekkür eden Başkan Mehmet Fatih Atay, "Sadece ben değil, Efeler halkının baş tacısınız siz. Birlikte yöneteceğiz. Önemli olan birlikte mutluluk içinde yaşamamız. Kreşler açtım sizin çocuklarınız için. Kreşe gidiyor çocuklarınız. Dershane açtım. Bütün bunları yaparken sizi düşündüm, geleceğiniz düşündüm, çocuklarımızı düşündüm, kadınlarımızı düşündüm. Köy gibi olan Efeler'i dönüştüreceğiz, bir marka kent yapacağız, buna kararlıyım, sizinle birlikte yapmaya kararlıyım. Emeğiniz çok fazla, verdiğimiz ücretin bile alın terinizin karşılığı olmadığını biliyorum. Elimden ne geliyorsa bundan sonra da yapmaya hazır olduğumu bilin ve 31 Mart'ta da başkanınıza sahip çıkmanızı diliyorum" diye konuştu.

DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Çetin Çalışkan ise Başkan Atay'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'a özel bir teşekkürü borç biliyorum. Bütün imkanlarını zorlayarak, inanın kuruşu kuruşuna bütün imkanlarını zorlayarak bugün bu noktaya getirdi. Ben örgütün DİSK ve Genel-İş adına kendisine sonsuz yürekten teşekkürlerimi borç biliyorum. Kıymetli dostlarım, kıymetli mücadele arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanında birçok il ve ilçede örgütlüyüz ve yaygın bir sendikayız. Türkiye'deki en yaygın örgütlü sendikayız diyebilirsiniz. Birçok yerde sözleşmeler yapıyoruz, bazı yerlerde yüksek oluyor, bölgesel farklılıklar var. Bazı yerlerde düşük oluyor. Aydın ölçeğine baktığımda yürekten söylüyorum bugün bu yapılan sözleşme ciddi, dolu ve altı biçimlendirilmiş bir sözleşme olduğunu yürekten söylüyorum"

DİSK Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan da, sosyal hak ve kazanımlarla ilgili bilgiler vererek, "Sendikamız üyeleri, sözleşmemize göre; yılda 60 yevmiye ikramiye, 250 TL yakacak, 2 bin 600 TL yemek, 800 TL aile yardımı, çocuk sayısına göre 200 TL çocuk ücreti, üniversite mezunlarına 2 bin TL eğitim ücreti, kreşlerde çalışan öğretmenlere 2 bin TL, sahada çalışan personele 2 bin 3 bin TL arası sorumluluk ücreti gibi daha birçok ciddi sosyal haklar ve kazanımlar elde ettiler. Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Efeler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nde işçiler maaş artışını davul zurnayla kutladı - Son Dakika

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