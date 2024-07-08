Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Fethiye Belediyesi personelini ağırladı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Fethiye Belediyesi personelini ağırladı

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Fethiye Belediyesi personelini ağırladı

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizm Yaşam Merkezi, otizmli bireylere yönelik sunduğu hizmetlerle örnek teşkil ediyor. Fethiye Belediyesi personeli ve Fethiye Otizm Derneği yöneticileri, merkezi ziyaret ederek bilgi aldı.

08.07.2024 15:29  Güncelleme: 15:30
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Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Fethiye Belediyesi personeli ve Fethiye Otizm Derneği yöneticilerini ağırladı.

İlçede yaşayan otizmli bireyler için Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizm Yaşam Merkezi, sunduğu kapsamlı hizmetler ve sağladığı destekle örnek teşkil etmeye devam ediyor. Otizm Yaşam Merkezi, otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik sosyal, eğitim ve eğlence odaklı etkinliklerle Türkiye'de örnek projeler arasında yer alıyor. Diğer belediyeler için de ilham kaynağı olan Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Fethiye Belediyesi personeli ve Fethiye Otizm Derneği yöneticilerini ağırladı. Niyazi Mete Otizm Parkı projesi için Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Fethiye heyeti, merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Fethiye Belediyesi personeli ve Fethiye Otizm Derneği üyeleri, otizmli bireylere tam donanımlı profesyonel bir ekiple hizmet veren Otizm Yaşam Merkezi'ndeki misafirperverlikleri ve destekleri için Efeler Belediyesi'ne ve Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. Heyet edindikleri bilgiler ışığında benzer projeyi Fethiye'de hayata geçireceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Fethiye Belediyesi personelini ağırladı - Son Dakika

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