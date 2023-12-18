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Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'nin 2. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'nin 2. yıl dönümünü kutladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Otizm Yaşam Merkezi'nin 2. yıl dönümünde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Merkezde gerçekleşen kutlamada çocuklar pasta kesip eğlendi. Başkan Atay, merkezin başarılarından ve özel çocukların gelişiminden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi\'nin 2. yıl dönümünü kutladı
18.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:49
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından ilçeye kazandırılan Otizm Yaşam Merkezi, açılışının 2'nci yılın Efeler'in özel çocuklarıyla birlikte kutladı.

Yedi Eylül Mahallesi'nde otizmli bireylere tam donanımlı profesyonel bir ekiple hizmet veren Otizm Yaşam Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kendi alanında bölgesinin en kapsamlı merkezi olan Otizm Yaşam Merkezi'nde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Aydın Otizm Derneği Başkanı Adnan Özdemir'in de katıldığı, merkezin 2'nci yıl dönümü kutlamasında, özel çocuklar pasta kesip hoşça vakit geçirirken aileleri de Başkan Atay ile samimi bir ortamda sohbet etti. Donanımlı bir merkezi otizmli bireyler için Efeler'e kazandıran Başkan Atay'a teşekkür eden veliler, Otizm Yaşam Merkezi sayesinde çocuklarının gelişiminden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

"Özel çocuklarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise "Otizm Yaşam Merkezi'mizin ikinci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkez, sadece bir binadan ibaret değil, aynı zamanda sevgi, anlayış ve dayanışmanın bir simgesidir. Burada çalışan eğitimcilerimizin özverisi, ailelerin destekleri ve tabii ki otizmli bireylerimizin kendilerine olan güveni sayesinde iki yıl içinde çok güzel başarılar elde ettik. Merkezimizdeki her bir etkinliği, her bir çalışmayı, özel çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak, toplumsal katılımlarını güçlendirmek adına birer adım olarak görüyoruz. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz için hepinize teşekkür ederim. Merkezimizin gelecekte de daha fazla başarıya, daha fazla gülümsemeye vesile olacağına inanıyorum. Otizm Yaşam Merkezi'mizin ikinci yıl dönümünü kutlarken, özel çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya devam edeceğimize söz veriyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Eylül, Otizm, Son Dakika

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