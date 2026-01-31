Yoğun yaşın ardından belediye ekipleri sahada

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden olurken, Efeler Belediyesi olumsuzları gidermek için sahada çalışmalara başladı.

Efeler'de etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Kızılcaköy Mahallesi'nde yağmur sularının taşıdığı toprak ve çamur, cadde ve sokaklarda birikerek çevre kirliliğine ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Yaşanan durumun belediyeye bildirilmesinin ardından Efeler Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çamurla kaplanan yollar temizlenirken, çevrede oluşan birikintiler de kaldırıldı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini belirterek, "Yoğun yağışların oluşturduğu olumsuzluklara karşı ekiplerimiz 7/24 görev başında. Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması ve mağduriyet yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediyesi, benzer olumsuzlukların yaşanmaması adına riskli bölgelerde gerekli kontrolleri sürdürürken, vatandaşlardan olumsuz durumları 444 80 09 numarası üzerinden belediyeye bildirmeleri istendi. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde teyakkuz halinde olduğu bildirildi. - AYDIN