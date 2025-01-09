Efeler\'de Ata Tohumu Bankası Kurulacak

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen 'Gen Kaynaklarımız ve Genetik Çeşitlilik: Yerli Tohumların Önemi' adlı panelde 'Ata Tohumu Bankası' müjdesini verdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mesut Kırmacı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. M. Kadri Bozkalfaoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı panel, ADÜ Ziraat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Özlem Serdaroğlu'nun moderatörlüğünde Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Başkan Yetişkin, Efeler'de ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için bir tohum bankası kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Efeler Belediyesi ile ADÜ arasındaki iş birliğini güçlendiren panelin, bu amacın ilk adımı olduğunu belirten Yetişkin, bilimsel çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Program sonunda Başkan Yetişkin, panelistlere katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti ve tüm katılımcıları, 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Yukarı Kayacık Mahallesi Düğün Salonu'nda düzenlenecek olan 'Efeler'de Kestane Yetiştiriciliği ve Kestane Hastalığı ile Mücadele' adlı konferansa davet etti. - AYDIN