Efeler'de İki Pazar Yeri Kaldırıldı - Son Dakika
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Efeler'de İki Pazar Yeri Kaldırıldı

Efeler\'de İki Pazar Yeri Kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Zeybek Mahallesi ve Nevzat Biçer Parkı Otopark alanında kurulan iki pazar yeri, Efeler Belediyesi Meclisi'nin kararıyla kaldırıldı. Pazarların esnaf ve halk tarafından ilgi görmediği gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

07.11.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Zeybek Mahallesi ve Nevzat Biçer Parkı Otopark alanında kurulan 2 pazar yeri, Efeler Belediyesi Meclisi'nin kararıyla kaldırıldı.

Efeler Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Efeler Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantının dikkat çeken maddesi ise semt pazarları ile ilgili oldu. Zeybek Mahallesi 1529 Sokak'ta kurulan semt pazarı ile Nevzat Biçer Parkı Otopark alanında kurulan üretici pazarının kaldırılması konuları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Zeybek Mahallesi'ndeki açık semt pazarının bugüne kadar istenilen seviyeye ulaşamaması ve çevre halkı talebinin düşük olması sebebiyle pazarcı esnafının pazara ilgisini kaybetmesinin Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim ekipleri ile yapılan son 4 haftalık kontrollerde anlaşıldığının belirtildiği gündem maddesi kabul edilerek, pazar yerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Pazarın kaldırıma tarihinden itibaren otomatik işgaliye tahakkukları da iptal edilecek.

Nevzat Biçer Parkı yanındaki otopark alanında kurulan üretici pazarındaki üreticilerin birçoğunun aynı gün Meşrutiyet Mahallesi'nde kurulan Çarşamba pazarında tezgah açmaları nedeniyle pazarın etkisini kaybettiği ve Çarşamba pazarında yer bulamayan az sayıdaki üretici ve pazar esnafı tarafından kullanılır hale geldiğinin Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim ekipleri ile yapılan son 4 haftalık kontrollerde anlaşıldığının belirtildiği gündem maddesi kabul edilerek, pazar yerinin tahsis sahibi müstahsillere boş olan diğer pazarlardan tahsis hakkı verilmesi şartıyla kaldırılması kararlaştırıldı. Pazarın kaldırıma tarihinden itibaren otomatik işgaliye tahakkukları da iptal edilecek.

Efeler Belediyesi tarafından Kardeşköy Mahallesi'nde yeni yapılan mesire alanına 'Kardeşköy' isminin verilmesi konusu da görüşülerek karara bağlanırken, Kadıköy Mahallesi'nde revize edilerek engelli bireyler için açılacak olan parkın isminin de geçtiğimiz aylarda vefat eden Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt'un adının verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre parkın adı Fahrettin Bolyurt Engelsiz Yaşam Parkı olarak değiştirilecek.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Vekili Altıntaş, 3 Aralık Salı günü saat 15.00'de tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de İki Pazar Yeri Kaldırıldı - Son Dakika

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