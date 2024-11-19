Efeler\'de Kaldırım İşgalleri Kaldırılıyor

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Orta Mahalle 218 sokak üzerinde bulunan işletmeler tarafından kaldırımları işgal eden unsurlar tek tek kaldırılarak, yayaların kullanımına sunuldu.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde kaldırımları kullanabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Orta Mahalle 218. sokak üzerinde yapılan denetimlerde işletmeler tarafından kaldırımları işgal eden unsurlar kaldırıldı. Öte yandan ruhsatsız işletmelere yönelik yasal işlemler de uygulandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kent estetiğini ve düzenini koruma adına bu tür denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dikkate alarak Efelerimizde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaldırımlar yayalarındır. İlçemizde herkesin huzurla ve güvenle hareket edebileceği bir şehir düzeni oluşturmaya kararlıyız" dedi. - AYDIN