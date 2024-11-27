Efeler'de Kültür ve Sanat Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Efeler'de Kültür ve Sanat Kursları Başlıyor

Efeler\'de Kültür ve Sanat Kursları Başlıyor

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kültür, sanat ve hobi kursları, kadınların sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmesi için fırsatlar sunacak. Kurslar, Efeler halkına geniş bir yelpazede eğitim imkanı sağlamayı hedefliyor.

27.11.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kültür, sanat ve hobi kursları başlıyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen projede, kadınların Hanımevleri ve diğer kültür merkezlerinde hem sosyalleşebilecekleri hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunuluyor. Başkan Yetişkin, Hanımevlerini kadınların verimli bir şekilde zaman geçirebileceği, üretken ve keyifli birer eğitim merkezi haline getirdiklerini belirterek, bu kurslarla kadınların hem bireysel gelişimlerini hem de toplumsal katılımlarını artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Kurslar, sadece kadınlara değil Efeler halkının her kesimine geniş bir yelpazede eğitim imkanları sunuyor.

Filografi, kırkyama ve sepet örücülüğü kurslarına Köprülü Veysipaşa Kültür Evi'nde, resim, çini ve seramik kurslarına ise Bedesten İş Merkezi'nde başvuru yapılabilirken, oyuncak bebek yapımı ve su kabağı işlemeciliği kursları için Efeler Hanımevi hizmet veriyor. Takı işlemeciliği Çeştepe ve Umurlu 2. Hanımevi'nde düzenlenirken, tığ örücülüğü, şiş örücülüğü ve dikiş nakış kursları Ata Hanımevi'nde gerçekleştirilecek. Satranç, İngilizce ve matematik kursları Kızılcaköy Sanat Evi'nde, cilt bakımı ve güzellik uzmanlığı kursu ise Girne Hanımevi'nde düzenleniyor. Yazarlık ve senaryo yazarlığı kurslarına başvurular Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılabilecek. Ayrıca bağlama kursları Çeştepe Hanımevi'nde, dikiş nakış ve kişisel bakım kursları ise Girne Hanımevi'nde düzenleniyor.

Kurslara başvurular kimlik kartı fotokopisi ile kabul edilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Kültür ve Sanat Kursları Başlıyor - Son Dakika

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