Efeler'de Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika
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Efeler'de Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor

Efeler\'de Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan ayı boyunca 17 farklı mahallede kuracağı iftar sofraları ile vatandaşlarla bir araya gelecek. 3 Mart Pazartesi günü Mesudiye Mahallesi'nde düzenlenecek olan program, dayanışma ve birlikteliği pekiştirecek.

03.03.2025 14:32  Güncelleme: 14:34
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan ayı boyunca ilçedeki farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşlarla bir araya gelecek.

3 Mart Pazartesi günü (Bugün), Mesudiye Mahallesi Şerbetçi Caddesi'nde düzenlenecek iftar programında hemşehrileriyle buluşacak olan Başkan Yetişkin, Ramazan ayı boyunca 17 farklı mahallede bu anlamlı etkinliklere devam edecek.

Başkan Yetişkin, Efeler'i daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyor. Ramazan ayında da dayanışma ve birlikteliği pekiştiren etkinlikler düzenleyen Başkan Yetişkin, bu anlamlı süreçte sık sık kent sakinleriyle bir arada olacak. Efeler Belediyesi, 3 Mart Pazartesi (Bugün) Mesudiye Mahallesi Şerbetçi Caddesi'nde kuracağı iftar sofrasında bu özel ayın dayanışma duygusunu güçlendirecek. Ayrıca, ilerleyen günlerde 17 farklı mahallede kurulacak iftar sofraları ile Ramazan'ın bereketi şehrin dört bir yanına taşınacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Ramazan'ın bereketini ve birlikteliğini hep birlikte yaşayalım" sözleri ile Efeler halkını iftar sofralarına davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika

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