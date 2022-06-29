Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının cenazesini hastaneye gelen ailesi teslim aldı. Arkın'ın cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

"BABAM HERKESİ BİR ARAYA GETİREN BİRLEŞTİRİCİ UNSURDU"

Babasının cenazesini teslim almaya ailesiyle birlikte gelen oyuncu Murat Arkın, "Yarın törende zaten gerekli her şeyi söyleyeceğiz. Ama şunu bilmek önemli. Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece kalp durmasıyla nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneden yapılan ilk açıklamada Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi. Cüneyt Arkın'ın cenazesi 30 Haziran 2022'de saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'de kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.