Ege Belediyeler Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Ferdi Zeyrek Başkan Seçildi

Yerel

(İZMİR)- Ege Belediyeler Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, birliğin yeni başkanı seçildi. Zeyrek, "Bizler hangi partiye oy vermiş olursa olsun, milyonlarca vatandaşımızın görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Kutuplaşma, çatışma ve ayrışma yerine uzlaşı, beraberlik ve iş birliğini hayata geçirmek zorundayız. Yerel seçim sonuçlarından da anlaşıldığı üzere vatandaşın en büyük talebi bu oldu" dedi.

Ege Belediyeler Birliği Olağan Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanının katıldığı Genel Kurul Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını Ahmet Tınazlı'nın yaptığı toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından Birlik Başkanlığı'na Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek aday gösterildi.

Yapılan seçimde Zeyrek, oy birliği ile Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Birliğin Birinci Başkanvekilliğine Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, İkinci Başkanvekilliğine ise Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan seçildi. Asil ve yedek üye ile encümen üyelerinin seçimi de gizli oylamayla gerçekleşti.

Başkan Tugay: Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız

Seçimi kazanan Zeyrek'i tebrik ederek başarılar dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şöyle konuştu:

"Ülkemizin genel olarak içinde bulunduğu sosyoekonomik sıkıntılar, beraberinde çevre sorunları, yaşadığımız krizler, her birimize yerel yönetimler olarak önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu dönem dayanışma içerisinde çalışarak zorlukları aşacağımız bir dönem. Her bir birlik, her bir birliktelik, birbirimize güç vermek için aslında bir fırsat. Bu fırsatı en olumlu şekilde değerlendireceğiz. Sadece belli bir grup belediyenin veya belediye başkanının değil, tüm meclis üyelerimizin, siyasi temsiliyet taşıyan tüm değerli arkadaşlarımızın da katkısıyla güzel çalışmalar yapacağız. Üzerime düşen sorumluluğu hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak yerine getirmeye hazırım. Kapımız, gönlümüz her zaman sizlere açık. Bu dönem Türkiye için yerel yönetimler eliyle, iş birliği içerisinde güzel çalışmalar yapacağız."

"Yeni bir siyaset dili geliştirmeliyiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek de dayanışma içerisinde çalışacaklarını söyledi. Zeyrek, "Bizler hangi partiye oy vermiş olursa olsun, milyonlarca vatandaşımızın görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Kutuplaşma, çatışma ve ayrışma yerine uzlaşı, beraberlik ve iş birliğini hayata geçirmek zorundayız. Yerel seçim sonuçlarında da anlaşıldığı üzere vatandaşın en büyük talebi bu oldu. Ekonomik krizin, hayat pahalılığının, yoksulluğun her geçen gün derinleştiği bu ortamda, bizlere düşen can yakıcı sorunları gidermek için zaman kaybetmeden çalışmak olacak. Halkın refahını, özgürlüğünü, mutluluğunu arttırmayı merkeze alan yeni bir siyaset dilini geliştirmek zorundayız" diye konuştu.

Yol haritasını anlattı

Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir demokrasi, sürdürülebilir özgürlükleri inşa etmenin önemli olduğunu belirten Ferdi Zeyrek, şunları söyledi:

"Yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımızın bu taleplerini en hızlı ve etkili şekilde yerine getirecek konumlardayız. Bunun için belediye başkanlarının birlikte ve uyum içerisinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Siyasi parti ayırt etmeksizin tüm üye belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Onların sorunları ile yakından ilgileneceğiz. Halkın sorunlarını çözmek için yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında iş birliğini ortaklaşa sağlayacağız. Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, üyelerimizin sorunlarını en etkili ve hızlı şekilde çözebilmenin başka yolu yok. Kapsayıcı olacağız. Partizanlık veya bölgecilik yapmayacağız. Kısır tartışmalara girmeyeceğiz, gündelik siyasi hesaplara kapılmayacağız. Eşitlikçi ve demokratik bir anlayışıyla çalışacağız."

Ege Belediyeler Birliği, ilk toplantısını İzmir'de yapma kararı da aldı.