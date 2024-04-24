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Ege Bölgesi'ndeki buluşçu öğrencilerin projeleri ilk kez Denizli'de

Ege Bölgesi'nde İzmir'in dışında ilk kez Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışması Bölge Finali büyük ilgi gördü. 100 projenin sergilendiği yarışmada, birbirinden ilginç fikirler ortaya çıktı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek ve dereceye giren projeler Türkiye finallerine katılacak.

24.04.2024 19:16
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Ege Bölgesi'ndeki buluşçu öğrencilerin projeleri ilk kez Denizli'de

DENİZLİ - Ege Bölgesinde İzmir'İn dışında ilk kez Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 100 projenin sergilendiği Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışması Bölge Finalinde görücüye çıkan fikirler büyük beğeni topladı.

Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışması Bölge Finali ilk kez İzmir dışında bir kentin ev sahipliğinde Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Ege Bölgesi kentlerinden İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Denizli'den yarışmaya katılan okullardan toplam 100 proje yarı finale katıldı.

Bu yıl 18.'si düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Ege Bölgesindeki okullarda hazırlanan 887 projeden 100 tanesi jüriler tarafından sergilenmeye değer görülerek, bölge finaline davet edildi. Bölge finalinde başarılı olan projeler ise Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanacak. Birbirinden ilginç fikirlerin yer aldığı sergi, Denizli'de 3 gün boyunca yine ortaokul öğrencileri tarafından ziyaret edilebilecek.

Muğla'dan başvurdukları 90 proje arasından 13'ü ile yarışmaya katılan Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci, "Ortaokul Öğrencileri Arası Proje yarışması bölge finali heyecanını yaşıyoruz. Öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projelerini sundular ve bunlar bir ön elemeden geçti. Davet edilen projeler ise burada 3 gün boyunca sergilenecek. Perşembe günü gerçekleşecek ödül töreninde dereceye giren öğrenciler Türkiye Finallerine gidecek. Biz bugün 13 proje ile buradayız. Şu an burada 100 proje var. Bunun 13'ü bize ait. Ege Bölgesi'ndeki projelerin yüzde 13'ü Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'ne ait. Bilim ve teknoloji kuruluna bu yıl 90 proje ile başvuruda bulunduk. Türkiye bazında en çok proje başvurusu yapan ikinci okuluz. Ege Bölgesi'nde birinci sıradayız. Ege bölgesinde böyle bir başarı yok. Okullardan öğrenciler buraya gelerek geziyorlar. Buradaki projeler günlük hayat problemlerinde çıkardığımız tahlillerdir. Patent ve inovasyon değerine sahip projeler yaptılar" dedi.

Yarışmaya katılan Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinde Elif Su Demir ise "Benim projem, Bir Doğal Boyar Madde Kaynağı: Xanthoria Parietina. Xanthoria Parietina bir diken türü. Günümüzde sentetik boyar maddelerin özellikle insanlara ve çevreye pek çok etkisi olduğu bilinmektedir. Bu etkileri azaltmak için doğal boyar maddelere ihtiyaç vardır. Xanthoria Parietina'dan elde ettiğimiz doğal boyar maddenin ahşap üzerindeki etkinliğini ortaya koymak projemizin amacıydı ve amacımıza ulaştık. Elbette literatürde bu doğal boyar madde var. Ancak ahşap üzerindeki etkinliğinin olmaması bizim projemizi özgün kılmakta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ege Bölgesi'ndeki buluşçu öğrencilerin projeleri ilk kez Denizli'de - Son Dakika

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