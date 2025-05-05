Ege'de Deniz Sezonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ege'de Deniz Sezonu Açıldı

Ege\'de Deniz Sezonu Açıldı

Balıkesir sahillerinde gençler deniz sezonunu coşkuyla karşıladı, Ören Plajı doldu taştı.

05.05.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinin de içinde bulunduğu Ege'de deniz sezonu açıldı. Yörede, güzel havayı gören gençler sahilleri doldururken, kendilerini Ege'nin sularına attı.

Burhaniye'nin Ören Plajında buluşan gençler plajdaki ağaç iskeleden denize atlarken, herkesi Ören'i beklediklerini söyledi. Gençler, deniz sezonunu açtıklarını kaydederken, suyun iyi olduğunu söyledi. Herkesi Ören'e beklediğini kaydeden Yiğit Erkurt, " Sezonu açtık. Herkesi Ören'e bekliyoruz. Deniz güzel. Suyu güzel. Herkes denize gelsin" dedi. İsmail Durmuş da, " Bu gün hava çok iyi. Ören'in denizi mükemmel. Sezon ilk defa açtım. Herkesi Burhaniye'ye bekliyoruz. Denize gelmenizi tavsiye ederim" diye konuştu. İstanbul'dan gelen Barış Irmak ise, " İstanbul Çekmeköy'den geldim. Balıkesir Ören'in denizi gayet güzel. Temiz bir denizi var. İstanbul'dan ilk defa geldim buraya. Deniz biraz soğuk ama, Mayıs ortası ile Haziran başı gibi tamamıyla sıcak olacaktır. Şu an bazı kişiler denize girmek istiyorsa biraz soğuk olabilir. Yani yazın gelebilirsiniz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Turizm, Gömeç, Yerel, Yaşam, Spor, Ören, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ege'de Deniz Sezonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:43:28. #7.12#
SON DAKİKA: Ege'de Deniz Sezonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.