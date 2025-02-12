Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Yerel

(İZMİR)- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nde saat 12.20'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 12.20'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesine 186.30 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan, son bir saatte Ege Denizi'nde en büyüğü 4 büyüklüğünde olmak üzere dört deprem meydana geldi.