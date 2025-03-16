Ege Rallisi'nde Güvenlik ve Farkındalık - Son Dakika
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Ege Rallisi'nde Güvenlik ve Farkındalık

Ege Rallisi\'nde Güvenlik ve Farkındalık

Marmaris'te sona eren Ege Rallisi'nde güvenlik önlemleri alındı, kadına karşı şiddet mesajları verildi.

16.03.2025 20:04
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2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan ve üç gün süren Marmaris Ege Rallisi tamamlandı. Ralli süresince yollarda, parkurlarda ve meydanlarda jandarma ve emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bugün sona eren rallinin son gününde jandarma ekipleri trafik eğitimi verirken, aynı zamanda kadına karşı şiddete yönelik sosyal farkındalık mesajları da iletti.

14 Mart'ta başlayıp bugün sona eren Ege Rallisi'nin Marmaris etabında, özellikle kırsal mahallelerde ve ilçe merkezinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Aynı zamanda etkinliklerde sosyal farkındalık mesajları da verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, rallinin ödül töreninin yapıldığı Atatürk Meydanı'nın yanında bir stant kurarak çocuklara üç tekerlekli bisikletler ile güvenli sürüş ve trafik eğitimi verdi. Ayrıca, alkolün görmeye nasıl zarar verdiğini göstermek amacıyla katılımcılara özel bir gözlük taktırarak top oynattı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da yapılan çalışmaları yakından takip ederek vatandaşların bilgilendirilmesi adına önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra jandarma ekipleri, kask kullanımının önemine dikkat çekmek için ellerinde kasklarla "Kaskınız kapalı, yolunuz açık olsun" mottosuyla bilgilendirme yaptı.

"Kadına el kalkamaz" mesajı verildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddeti Önleme ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri de ödül töreni alanında "Kadına el kal-ka-maz" yazılı afiş açarak, kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddetle mücadeleye devam edeceklerinin mesajını verdiler - MUĞLA

Kaynak: İHA

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