İzmir'in Kurtuluşu Konferansı ve Sergisi - Son Dakika
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İzmir'in Kurtuluşu Konferansı ve Sergisi

İzmir\'in Kurtuluşu Konferansı ve Sergisi

Ege Üniversitesi, 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'İşgalden Kurtuluşa İzmir' konferansı ve 'İzmir'e Doğru' sergisini gerçekleştirdi. Konferansta, İzmir'in Milli Mücadele'deki önemi vurgulanırken, akademisyenler işgal dönemine dair tarihi belgeler ve olayları katılımcılara aktardı. Etkinlikte katılımcılar, sergide önemli eserleri inceleme fırsatı buldu.

11.09.2024 13:08
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Ege Üniversitesinde "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konferansı ve "İzmir'e Doğru" sergisi katılımcılarla buluştu.

Ege Üniversitesinde; Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi, İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konu başlıklı konferans ile "İzmir'e Doğru" Tarihi Materyal Sergisi gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesinin 70. Yıl Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konferansı, Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonu'nda yapıldı. Moderatörlüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Karakaş'ın yaptığı konferansta konuşmacı olarak Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cihan Özgün ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Semih Çınar yer aldı.

Konferansa EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Nuri Karakaş, "İzmir, Milli Mücadele'de önemli bir eşiktir, dönemeçtir, bir mihenk taşıdır. Çünkü İzmir'in işgali, özellikle Türk Milli Mücadelesine katılımın artmasında önemli bir rol oynamıştır. Batılı devletlerin, Türkleri Anadolu'dan sürmek noktasındaki planlarında İzmir, Yunanlılara verilen bir pay olarak belirlenmiştir. Yunanlıların İzmir'i işgal etmesi, Anadolu'nun diğer bölgelerinin işgalinden çok farklıdır. Çünkü Yunanlılar, İzmir'i kendi vatanlarına katmak, 'Megali Idea' hedeflerinin önemli bir aşamasını gerçekleştirmek için bu şehri işgal ettiler. Bu nedenle İzmir'in işgali ve İzmir'in kurtuluşu, Milli Mücadele'nin sembolik ve kritik aşamalarıdır" dedi.

"İşgalciler sert kayaya çarptı"

İzmir'in işgal yıllarını, 1919 yılında tutulan jandarma tutanakları, telgraf, haberleşme kayıtları, döneme ait gazete haberleri, resmi arşiv belgeleriyle harmanlayarak katılımcılara aktaran Prof. Dr. Cihan Özgün, "İşgal sırasında millette cihat anlayışı çözülmüş, vatan kavramı zayıflamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük başarısı ulus bilinciyle konsolide edilmiş bir Türk milleti oluşturmaktır. Bir ulus bilinci meydana gelmiştir. Eğer bu bilinç olmasaydı, bir liderin etrafında topyekün Kuvayımilliye mücadelesini vermeseydik, Yunanlılar kurdukları mahkemelerde Atatürk ve Milli Mücadele liderlerini yargılayacaklardı. Bu işgal, bir Türk soykırımına dönüşebilirdi. Ama işgalciler adeta sert bir kayaya, büyük bir lidere çarptılar. O lider ki 'Bir milletin istikbaline sahip olması, yaşamasından daha mühimdir' diyen Mustafa kemal Atatürk'tür. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Semih Çınar ise yaptığı sunumda Sakarya Meydan Muharebesi'nden İzmir'in Kurtuluşu'na kadar geçen süreci fotoğraflarla katılımcılara aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuaye alanında gerçekleştirilen "İzmir'e Doğru" Tarihi Materyal Sergisi'ni gezerek burada o döneme tarih kokan birbirinden değerli eserleri inceledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'in Kurtuluşu Konferansı ve Sergisi - Son Dakika

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