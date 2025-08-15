Ege Üniversitesi\'nde \'Yaş Dostu Parkur\' Projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü bünyesinde, Koordinatör Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın'ın öncülüğünde, kampüste "Yaş Dostu Parkur Projesi" hayata geçirildi. Proje, yaş almış bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirirken gençlerle etkileşimlerini artırmayı amaçlıyor. Bu sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilirliğin sadece bir hedef değil, bütünsel bir yaşam felsefesi olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın, "Sürdürülebilirlik, yalnızca çevreyle sınırlı bir kavram değil; toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları da içeren çok katmanlı bir sistem. Endüstri 5.0 dönemine geçişle birlikte yapay zekanın hayatımıza entegre olması, yaşam kalitesini ve süresini uzatan sistemler, şehirlerin ve toplumların sürdürülebilirliği gibi pek çok unsur artık daha fazla önem taşıyor. Dillerin korunmasından cinsiyet eşitliğine, engelsiz bir dünya idealinden adalet sistemine kadar her alanda sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda ISO standartları, enerji yönetimi, bilgi güvenliği gibi pek çok sistemin birbiriyle bağlantılı şekilde çalışması gerekiyor. birleşmiş milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin her biri birbiriyle ilişkilidir. Örneğin temiz suya erişim, sağlıklı bir yaşam için temel ihtiyaçlardan biridir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik sadece bir hedef değil, bütünsel bir yaşam felsefesi olarak görülmeli" dedi.

"Yaş Dostu Parkur: Türkiye'de bir ilk"

2024 yılında hayata geçen projede yalnızca yaşlı bireylerin değil, tüm yaş gruplarının bir arada olmasının kültürel bir değer taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın, "Ege Üniversitesinde hayata geçirilen 'Yaş Dostu Parkur' projesi, sadece fiziksel bir alan değil, aynı zamanda kuşakları bir araya getiren sosyal bir inovasyon örneği. Proje, sağlıklı ve kaliteli yaşam hedefinin yanı sıra sürdürülebilir şehirler ve toplumlar için de önemli bir adım oldu. Yaş almış bireylerin gençlerle bir arada olabileceği, kolay erişilebilen, doğayla iç içe bir alan olarak tasarlanan parkur, Türkiye'de hatta dünyada türünün ilk örneklerinden biri. Yönlendirme tabelaları, dinlenme alanları, nefeslenme kanopilerini gösteren haritalar gibi detaylarla kullanıcı dostu hale getirilen proje, ekibimize ek olarak geriatri uzmanı ve spor bilimci öğretim üyelerimiz ile birlikte tasarlandı. Projenin en temel hedefi, yaş almış bireylerin toplumsal hayatta daha aktif yer alabilmesini sağlarken, gençlerle temaslarını artırarak kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek" diye konuştu.

"14 yeni sosyal sorumluluk projesiyle büyüyerek yaygınlaşacak"

Projenin kısa sürede geniş ilgi uyandırdığını belirten Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın, "Yaş Dostu Parkur'un etkisi beklenenden büyük oldu ve toplumsal bir ihtiyaca doğrudan yanıt verdi. Projeye huzurevlerinden talepler gelmeye başladı. Gerekli izinler sonrasında yaş almış bireylerin bu alanı kullanması planlanıyor. Kampüs içinde konumlandırılan parkur, metro çıkışına yakın olması sayesinde kolay ulaşılabilir ve güvenli bir alan olarak öne çıkıyor. Üniversite dışından bireyler de parkura rahatlıkla erişebiliyor. Bu proje, sadece tekil bir uygulama olarak kalmayacak; Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14 yeni sosyal sorumluluk projesiyle büyüyerek yaygınlaşacak. Amaç; gençler, yaşlılar ve tüm bireylerin bir arada, birbirinden öğrenerek, paylaşarak yaşamlarını sürdürebileceği bütünsel bir toplumsal yapı oluşturmak ve 'Ege Üniversitesi ailesi' vizyonu ile toplumu kucaklamak " dedi. - İZMİR