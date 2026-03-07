Eğil Belediye Başkanı Seydoğlu, iftar sonrası kurumların personeliiyle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, iftar sonrası emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personeliyle bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seyda vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Başkan Seydaoğlu, iftar sonrası kurum personelleri ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Seydaoğlu, "Eğil merkezde nöbetleri başında görev yapan emniyet, jandarma ve itfaiye personellerimizi ziyaret ederek tatlı ikramında bulunduk. Gece gündüz demeden milletimizin huzur ve güvenliği için görev yapan tüm personellerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Eğil Merkez'de nöbetleri başında görev yapan hastane personellerimizi ve benzinlik çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikramında bulunduk. Ayrıca hastalarımıza da geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak acil şifalar diledik. Gece gündüz görev yapan tüm emekçilerimize kolaylıklar diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR