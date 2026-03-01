Başkan Seydaoğlu çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
Başkan Seydaoğlu çocuklarla iftarda buluştu

Başkan Seydaoğlu çocuklarla iftarda buluştu
01.03.2026 16:38  Güncelleme: 16:39
Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Kaymakam Volkan Hülür ile birlikte çocuklarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinlik, çocukların mutluluğunu artırırken, ilçe halkı tarafından da büyük ilgi gördü.

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Kaymakam Volkan Hülür ile birlikte çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Eğil'de protokol, çocuklarla birlikte iftar yaptı. Eğil Belediyesinin organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Eğil Belediyesi tarafından titizlikle hazırlanan bu çalışma, çocukların yüzlerinde mutluluk oluştururken, ilçe halkı tarafından da büyük ilgi gördü. Geniş katılımlı ve güçlü bir hazırlık süreciyle dikkat çeken etkinliğe Yeryüzü Doktorları da destek verdi. Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, kentte çocuklara yönelik iftar programı gerçekleştirdiklerini ve onlarla iftar yaptıklarını söyledi. Başkan Seydaoğlu, "Bilindiği gibi Ramazan ayındayız. Biz de bu ayın maneviyatına uygun paylaşma esasıyla organizasyon düzenledik. Eğil'de birlik duygusunu pekiştiren, çocukların gönlünde güzel izler bırakan bu akşamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Yerel, İftar, Eğil, Son Dakika

