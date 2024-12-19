Eğitim-Bir-Sen'den Gazze İçin Yardım Kampanyası - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen'den Gazze İçin Yardım Kampanyası

Eğitim-Bir-Sen\'den Gazze İçin Yardım Kampanyası

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, Gazze'dekilere yardım kampanyası başlattı, destek çağrısında bulundu.

19.12.2024 13:58
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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için yardım kampanyası başlattı. Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, "Gazze'deki insanlık dramına karşı sessiz kalmayın" diyerek tüm vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, "Gazze'ye umut ol" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, kampanyanın önemine dikkat çekerek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayız. Açlık, hastalık ve şiddetle mücadele eden kardeşlerimiz, bizlerin desteğini bekliyor. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak mazlum Gazzeliler için bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyayla onların yaralarını bir nebze de olsa sarmayı hedefliyoruz. Her bir bağış, Gazze'deki bir can için umut olacaktır. Herkes dilediği miktarda yardımda bulunabilir. Bağışlar mazlum insanlara gıda, kışlık giyecek, barınma ve ilaç yardımı olarak ulaştırılacak. Tüm vatandaşlarımızın yardım kampanyamıza desteğini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika, Yerel, Yaşam, Gazze, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen'den Gazze İçin Yardım Kampanyası - Son Dakika

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