Eğitim İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanununa Tepki Gösterdi

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şubesi, Valilik önüne siyah çelenk bırakarak Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifine tepki gösterdi. Eğitim İş Sendikası Osmaniye İl Başkanı Adem Yücel, "Boyun eğmeyeceğiz! Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Eğitim-İş Sendikası üyeleri, TBMM gündeminde olan Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifini, Osmaniye Valiliği önüne siyah çelenk koyarak protesto etti.

"Eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini defalarca söyledik"

Adem Yücel şunları söyledi:

"Ülkemizin köklü demokrasi kültürünü hiçe sayan iktidar, bir gericileştirme laboratuvarı olarak gördüğü eğitim alanında da bu 'ben yaptım oldu'cu tavrını sürdürmektedir. Sadece mesleğimizin değil, milli eğitim sisteminin de üzerine kara bir bulut gibi çöken Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, uzmanların, eğitimin diğer bileşenleri ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen, bu hafta TBMM'den geçirilmek istenmektedir. Eğitim-İş olarak, en başından beri bu kanun tasarısının hem var edilme biçimine hem de içeriğine dair mücadele verdik. Eğitim emekçilerine fikri dahi sorulmadan hazırlanan ÖMK'nin; öğretmenliğin, zaten bir uzmanlık mesleği olduğu gerçeğini hiçe saydığını, öğretmenlerin diplomalarını, birikimlerini, mesleki tecrübelerini görmezden geldiğini, öğretmenleri, ülkede diploması geçersiz sayılacak tek meslek grubu haline getireceğini, zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu gibi kategoriler altında sömürülen öğretmenlerin bu vesileyle bir kez daha ayrıştırılacağını ve okullardaki çalışma barışının baltalanacağını, kurulmak istenen Milli Eğitim Akademisi'nin tanım ve işleyişindeki belirsizlikler nedeniyle, tıpkı mülakat sistemi gibi aydın eğitimcileri sistemden ayıklama ve yandaşları ödüllendirme görevi göreceğini; halihazırda liyakatsizce atanmış eğitim yöneticilerinin yarattığı haksızlıklarla boğuşan eğitim emekçilerinin üzerindeki mobbing baskısını daha da artıracağını; bu kanunda öğretmenlerin özlük haklarını, ekonomik ve çalışma koşullarını iyileştirecek hiçbir madde olmadığını, kangren haline gelmiş atanmayan öğretmenler sorununun, özel okul öğretmenlerinin vahim durumunun, ücretli adı altında sömürülen yüz binlerce eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini defalarca söyledik.

"Mesleğimizi, uzmanlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz"

Bu konuda MEB'e raporlar, Anayasa Mahkemesi'ne somut görüşler sunduk. Alanlara çıktık. ÖMK'ye karşı yükselen itirazı örgütledik; yıllardır yan yana dahi gelmemiş eğitim sendikalarının alanlarda ortak ses çıkarmasına ön ayak olduk ama şimdi, bunca mücadeleye ve somut itiraza rağmen; bu kanun Meclis'ten, iktidarın oradaki aritmetiğinin de verdiği özgüvenle geçirilmek isteniyor. Milletin egemenliğinin sembolü olan Meclis'ten milletin aleyhine, Milli Eğitim sisteminin aleyhine, geleceğimizin aleyhine bir kanun geçirilecekken, bizlerin eli kolu bağlı oturması bekleniyor. Bugün hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden hem de Türkiye'nin tüm illerindeki alanlardan sesleniyoruz: Boyun eğmeyeceğiz! Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz. Sadece bu kadar da değil; eğitimi tarikatlara, gözünü kar hırsı bürümüş patronlara her gün biraz daha terk etme planınıza karşı, içinde Cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatınıza karşı verdiğimiz mücadeleyi de sürdüreceğiz."