Eğitim-İş ve Eğitim Sen, Muğla\'da 11 yaralı öğrenci için okul güvenliği istedi

(MUĞLA) - Eğitim-İş Ortaca Temsilciliği ile Eğitim Sen Köyceğiz Temsilciliği, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki gösterdi. Ortaca'da yürüyüşün ardından, Köyceğiz'de ise Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamalarda okul güvenliği için önlem alınması ve eğitimden uzaklaşan çocukların desteklenmesi istendi.

Eğitim-İş Ortaca Temsilciliği üyeleri, Özer Olgun Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Eğitim Sen Köyceğiz Temsilciliği de Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ortaca'daki açıklamayı Eğitim-İş İlçe Temsilcisi Duygu Güneş, Köyceğiz'deki açıklamayı ise Eğitim Sen Temsilcisi Engin Ertaş okudu.

Açıklamalarda, saldırının yaşandığı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin güvenlik açısından "birinci derece riskli okul" olarak değerlendirildiği belirtilerek, gerekli önlemlerin neden alınmadığı soruldu. Geçen eğitim öğretim yılında okullarda yaşanan saldırıların ardından yaz tatilinin eksiklikleri gidermek için kullanılması gerektiği ifade edildi.

"BİR ÇOCUĞUN ELİNE SİLAH NASIL GEÇEBİLDİ?"

Okul güvenliğinin yalnızca okul girişinde alınacak önlemlerle sağlanamayacağı belirtilen açıklamalarda, eğitimden uzaklaşan veya sosyal ve psikolojik açıdan risk altında bulunan çocukların takip edilmesi istendi. Çocukların silaha erişiminin önlenmesi için de İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıldı.

Açıklamalarda, okullarda yeterli sayıda psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı istihdam edilmesi, kalabalık sınıfların azaltılması, ikili eğitimin sonlandırılması ve öğrencilerin sanat, spor ve kültür faaliyetlerine erişiminin artırılması talep edildi. Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyelerinin "Güvenli okul, sağlıklı eğitim" talebiyle üç gün boyunca siyah giyip yakalarına kokart takacağı bildirildi.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUYAMAYAN BU DÜZENİN SORUMLULARINA İSTİFA DİYORUZ"

Açıklamalarda, "Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumlularına istifa diyoruz" denildi. Manisa'daki saldırıda yaralanan 11 öğrenciye acil şifa dilenerek, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliği için sürecin takip edileceği belirtildi.