Eğitim-Sen'den Proje Okuluna Tepki - Son Dakika
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Yerel

Eğitim-Sen'den Proje Okuluna Tepki

Eğitim-Sen Muğla Şubesi, proje okul atamalarında liyakat çağrısı yaparak basın açıklaması yaptı.

10.04.2025 22:26
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Eğitim-Sen Muğla Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, proje okulu atamalarına tepki gösterdi. Açıklamada "Öğretmen atamaları, yönetici atama ve görev uzatma kriterleri liyakata dayalı olmalıdır. Görevlendirmeler, somut ölçütlere bağlanmalı; mesleki deneyim, hizmet puanı gibi kriterler esas alınmalıdır." denildi. Sendika üyeleri daha sonra müdürlük binası girişine siyah çelenk bıraktı. Emniyet ekipleri ve sendika üyeleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara tepki gösteren Eğitim-Sen Muğla Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarına ilişkin İl Milli Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Açıklamayı, Şube Başkanı Nilüfer Enginsu okudu. Enginsu, şöyle konuştu:

"Öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirme süreçlerinin şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı hale getirilmesi, kamusal eğitimin geleceği açısından hayati önemdedir. Eğitim kurumlarını, siyasal iktidarın arka bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen atama politikalarından derhal vazgeçilmelidir. Eğitimde eşitlik, adalet ve bilimsellik esas alınmalıdır. Bunun için atılması gereken adımlar bellidir. Öncelikli olarak proje okullarının statüsü keyfiyetten kurtarılmalıdır. Hangi okulların proje okulu olacağı, illerde kurulacak bağımsız ve liyakat temelli komisyonlarca belirlenmelidir. Öğretmen atamaları, yönetici atama ve görev uzatma kriterleri liyakata dayalı olmalıdır. Görevlendirmeler, somut ölçütlere bağlanmalı; mesleki deneyim, hizmet puanı gibi kriterler esas alınmalıdır.

Eğitimcilere çağrı yapan Enginsu, "Proje okullarına yapılacak atamalarda tüm yetkinin Bakan'a bırakılmasının, eğitim sisteminde eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirdiği açıktır. Milli Eğitim Bakanı'na tanınan ve keyfiyete neden olan bu yetkiler sınırlandırılmalıdır. Proje okullarına atanan öğretmenlerin yer değiştirme hakları sadece proje okulları ile sınırlandırılmamalı, genel tayin sistemi içinde değerlendirilmelidir. Eğitim kurumlarının, iktidarın siyaseten müdahale ettiği birer arka bahçe haline getirilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir."

Açıklamanın ardından, sendika üyeleri müdürlük binasının girişine siyah çelenk bırakmak istedi. Emniyet ekipleriyle sendika üyeleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ancak, yaşanan gerginliğin ardından siyah çelenk bina önüne bırakıldı. Emniyet ekiplerinin daha sonra çelengi kaldırdığı görüldü.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim-Sen'den Proje Okuluna Tepki - Son Dakika

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