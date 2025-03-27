Eğitim Sen\'e Hedef Gösterilen Soruşturma İtirazı

(MALATYA) - Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Sendikamızı ve sendikal faaliyetlerimizi hedef alan 'suç işlemeye alenen tahrik etme' gerekçesiyle açmış olduğu soruşturma hukuki dayanaktan yoksun, gerçekleri çarpıtan ve sendikamızı hedef gösteren bir tutumdur ve kabul edilemez." dedi.

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, merkez yürütme kurulu üyelerine yönelik başlatılan soruşturma ve verilen ev hapsi kararlarına karşı, Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının "suç işlemeye tahrik" iddiasıyla açtığı soruşturmaları hukuki dayanaktan yoksun olarak niteleyen Millioğulları, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.:

"Sendikal faaliyetlerimiz üzerinden Eğitim Sen'i hedef gösterenler açıkça suç işlemektedir! Geçtiğimiz hafta yargı eliyle hayata geçirilen siyasal operasyon halkın iradesine, sandığa, yerel demokrasiye ve muhalefete duyulan tahammülsüzlüğün dışavurumudur. Yaşanan hukuksuzluğa karşı, üniversite öğrencileri boykot kararı almış, son yıllarda tamamen siyasallaşan yargıya ve ülkede yaşanan otoriterleşmeye karşı ülke çapında meşru ve kitlesel eylemler yapılmaya başlanmıştır.

Üniversiteler sadece ders görülen mekanlar değil; aynı zamanda geleceğin ve özgürlüğün inşa edildiği mücadele alanlarıdır. Üniversite öğrencilerinin almış olduğu boykot kararı sadece gençliğin adalet talebiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda iktidarın tahakküm kurduğu bütün alanlara, barınmadan geçim sorunlarına, ifade özgürlüğünden bilimsel özerkliğe kadar geniş bir alanda biriken öfkenin yansımasıdır.

Eğitim Sen olarak öğrencilerin ve üniversitede görev yapan üyelerimizin sesine kulak vermek, taleplerini sahiplenmek, mücadeleci çizgimizin bir gereğidir. Kamusal ve özgür bir eğitimi savunan sendikamız açısından bir zorunluluktur. Ne var ki bu meşru dayanışma, iktidar blokunun ve siyasallaşmış yargının sendikamızı hedef almasına neden olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olmasına rağmen sendikamızı ve sendikal faaliyetlerimizi hedef alan 'suç işlemeye alenen tahrik etme' gerekçesiyle açmış olduğu soruşturma hukuki dayanaktan yoksun, gerçekleri çarpıtan ve sendikamızı hedef gösteren bir tutumdur ve kabul edilemez.

Bu nedenle benzer içerikli bir soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştır. MYK üyelerimiz ifadenin ardından ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edilmiştir. MYK üyelerimiz hakkında iki hafta ev hapsi ve sonrasında haftada bir imza atmak üzere adli kontrol cezası verilmiştir. Tıpkı diğer tutuklamalar gibi, MYK üyelerimize verilen bu cezalar da hukukun, sendikal hak ve özgürlüklerin askıya alındığının somut göstergesidir. MYK üyelerimize verilen bu cezalar doğrudan doğruya Eğitim Sen'in sendikal faaliyetlerini engelleme amacı taşımaktadır. Ancak Eğitim Sen geçmişte olduğu gibi, bu tür baskı ve yıldırma politikaları karşısında geri adım atmayacak, sendikal faaliyetlerini kesintisiz sürdürecektir."