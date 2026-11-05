Eğitim Sen Tunceli, Alevilere hakaret iddiasında soruşturmanın bitirilmesini istedi - Son Dakika
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Eğitim Sen Tunceli, Alevilere hakaret iddiasında soruşturmanın bitirilmesini istedi

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Eğitim Sen Tunceli, Alevilere hakaret iddiasında soruşturmanın bitirilmesini istedi
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Eğitim Sen Tunceli Şubesi, Munzur Üniversitesi'nde bir akademisyenin Alevilere hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasını kınadı. Sendika, altı ay önce yapılan suç duyurusuna rağmen savcılığın soruşturmayı sonuçlandırmasını istedi.

(TUNCELİ) - Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyenin WhatsApp durum profilinde Alevilere yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasına ilişkin Eğitim Sen Tunceli Şubesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bu saldırıyı açıkça kınıyoruz. Bir topluluğu inancı ve kimliği nedeniyle aşağılamak, kim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın kabul edilemez" denildi.

"ÖĞRENCİLER AÇISINDAN TARAFSIZLIK GÜVENCESİNİ ZEDELİYOR"

İddiaların doğrulanması halinde söz konusu ifadelerin akademisyenliğin gerektirdiği düşünsel ve toplumsal sorumlulukla bağdaşmayacağı belirtilen açıklamada, öğretim üyesinin Alevi öğrencilerin çalışmalarını değerlendirme yetkisine sahip olmasının tarafsızlık açısından soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, "Aleviler hakkında böylesi ifadeler kullandığı öne sürülen bir kişinin Alevi öğrencilerin çalışmalarını değerlendirme yetkisi taşıması, öğrenciler açısından tarafsızlık güvencesini ciddi biçimde zedelemektedir" ifadelerine yer verildi.

SAVCILIĞA SORUŞTURMAYI SONUÇLANDIRMA ÇAĞRISI

İlgili kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun üzerinden altı ay geçtiği hatırlatılan açıklamada, başvurunun hangi aşamada olduğu ve bugüne kadar hangi işlemlerin yapıldığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmediği kaydedildi.

Sürecin uzamasının Alevilere yönelik hakaretlerin cezasız kalacağı yönündeki kaygıları artırdığı belirtilerek, "Savcılığın dosyanın akıbetine ilişkin açıklama yapmasını ve soruşturmayı gecikmeden sonuçlandırmasını bekliyoruz" denildi.

"İDARİ SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Munzur Üniversitesi'nde hiçbir öğrencinin inancı ve kimliği nedeniyle haksızlığa uğramasına izin vermeyeceklerini belirten Eğitim Sen Dersim Şubesi, üniversitede yürütülen idari soruşturmanın da takipçisi olacaklarını bildirdi.

Açıklamada, ilgili kişiyi korumaya yönelik herhangi bir girişimin karşısında durulacağı ifade edilerek, öğrencilerin haklarını ihlal eden uygulamalara karşı mücadele edileceği vurgulandı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Munzur Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Munzur Üniversitesi'nde olduğu iddiasıyla geçen yıl basında çıkarılan "Alevi Toplumuna Hakaret Var" paylaşımı üzerine bahse konu ile ilgili akademisyen hakkında soruşturma süreci başlatılmış iddiaların "asılsız olduğu, bilgi ve belgeye dayanmadığı" yönünde bir karar verilmiştir. Ayrıca şikayetimiz üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA
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