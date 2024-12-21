Eğitimciler Ocak Zammını Yetersiz Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitimciler Ocak Zammını Yetersiz Buldu

Geniş Video İzle

Eğitim Gücü Sen, ocak ayında yapılacak yüzde 12'lik zamın enflasyonu karşılamadığını belirtti.

21.12.2024 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Malatya Şube Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, "Yaklaşan ocak ayında yapılması öngörülen yüzde 12'lik maaş artışı, eğitim çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu sözde artış, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında sadece sembolik bir düzenleme olacaktır" dedi.

Eğitim Gücü Sen Malatya Şubesi, öğretmenlere ocak ayında yapılacak olan zammın yeterli olmayacağını söyyledi. Malatya Park AVM önünde yapılan basın açıklaması yapan Malatya Şube Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, "Bugün burada, eğitim çalışanlarının giderek ağırlaşan ekonomik sorunlarını ve yetersiz maaşlarla yaşam mücadelesi veren meslektaşlarımızın sesini duyurmak için toplandık" dedi.

Yılmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler, bu ülkenin yarınlarını inşa eden öğretmenler ve eğitim çalışanları olarak, artık yok sayılmayı, susturulmayı ve görmezden gelinmeyi kabul etmiyoruz. Son açıklanan verilere göre, yoksulluk sınırı 66 bin lirayı aşmıştır. Ancak yeni göreve başlayan bir öğretmen maaşı yalnızca 39 bin liradır. Bugün, en düşük kira bedelinin 20 bin lira olduğu bir ülkede, öğretmenlerin maaşlarıyla kirasını ödedikten sonra ellerinde neredeyse hiçbir şey kalmamaktadır. Üstelik yıl ortasından itibaren devreye giren vergi dilimleri nedeniyle bu maaşlar daha da düşmekte ve eğitim çalışanları derin bir çaresizliğe sürüklenmektedir.

"Zamlar enflasyona yetişemiyor, maaşlar emeğimizi karşılamıyor"

Yıllardır zam adı altında bizlere 'enflasyon farkı' adıyla sunulan sözde maaş artışları, gerçekte hayatın olağan akışına tamamen aykırı verilerle oluşturulmuş aldatmacalardır. Bu farklar, artan enflasyon ve yükselen pahalılık karşısında alım gücümüzü korumaktan çok uzaktır. Eğitim çalışanları, her geçen yıl biraz daha fakirleşmekte ve sistematik olarak yoksulluğa mahkum edilmektedir. Eğitim çalışanlarının maaşları üzerindeki ağır vergi yükü, emeğimizin karşılığını gasp etmektedir. Yıl içinde uygulanan artan vergi dilimleri maaşlarımızı daha da eritmekte ve yaşam mücadelesi veren eğitim emekçilerini iyice zora sokmaktadır. Vergi dilimleri sabitlenmeli, kamu çalışanlarının emekleri üzerindeki bu adaletsizlik son bulmalıdır.

"Ocak zammı sorunlarımızı çözmeyecek"

Yaklaşan ocak ayında yapılması öngörülen yüzde 12'lik maaş artışı, eğitim çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu sözde artış, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında sadece sembolik bir düzenleme olacaktır. Eğitim çalışanlarının alım gücünü artıracak, yaşam standartlarını yükseltecek köklü ve adil düzenlemeler artık kaçınılmazdır. Bugün burada maaş bordrolarımızı sembolik olarak yakıyoruz. Bu bordrolar, emeğimizin karşılığının verilmediğini ve alın terimizin değer görmediğini gösteren birer belgedir. Bu bordroları kesinlikle kabul etmiyoruz ve insanca bir yaşamı, emeğimizin hakkını istiyoruz. Geçim sıkıntısıyla boğuşan bir eğitimciden kaliteli bir eğitim sunması beklenemez. Öğretmenler ve eğitim çalışanları, hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmadan eğitimde nitelik artışı sağlamak mümkün değildir. Bizim taleplerimiz nettir: Eğitim çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Vergi dilimleri sabitlenmeli, alın terimiz üzerindeki haksız kesintilere son verilmelidir. Alım gücümüzü koruyacak, insanca yaşamı mümkün kılacak adil düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. Eğitim çalışanlarının sesi olarak, hakkımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Eğitimciler Ocak Zammını Yetersiz Buldu
Kaynak: ANKA

Malatya, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimciler Ocak Zammını Yetersiz Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitimciler Ocak Zammını Yetersiz Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.