Eğitimciler Ocak Zammını Yetersiz Buldu

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(MALATYA)- Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Malatya Şube Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, "Yaklaşan ocak ayında yapılması öngörülen yüzde 12'lik maaş artışı, eğitim çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu sözde artış, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında sadece sembolik bir düzenleme olacaktır" dedi.

Eğitim Gücü Sen Malatya Şubesi, öğretmenlere ocak ayında yapılacak olan zammın yeterli olmayacağını söyyledi. Malatya Park AVM önünde yapılan basın açıklaması yapan Malatya Şube Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, "Bugün burada, eğitim çalışanlarının giderek ağırlaşan ekonomik sorunlarını ve yetersiz maaşlarla yaşam mücadelesi veren meslektaşlarımızın sesini duyurmak için toplandık" dedi.

Yılmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler, bu ülkenin yarınlarını inşa eden öğretmenler ve eğitim çalışanları olarak, artık yok sayılmayı, susturulmayı ve görmezden gelinmeyi kabul etmiyoruz. Son açıklanan verilere göre, yoksulluk sınırı 66 bin lirayı aşmıştır. Ancak yeni göreve başlayan bir öğretmen maaşı yalnızca 39 bin liradır. Bugün, en düşük kira bedelinin 20 bin lira olduğu bir ülkede, öğretmenlerin maaşlarıyla kirasını ödedikten sonra ellerinde neredeyse hiçbir şey kalmamaktadır. Üstelik yıl ortasından itibaren devreye giren vergi dilimleri nedeniyle bu maaşlar daha da düşmekte ve eğitim çalışanları derin bir çaresizliğe sürüklenmektedir.

"Zamlar enflasyona yetişemiyor, maaşlar emeğimizi karşılamıyor"

Yıllardır zam adı altında bizlere 'enflasyon farkı' adıyla sunulan sözde maaş artışları, gerçekte hayatın olağan akışına tamamen aykırı verilerle oluşturulmuş aldatmacalardır. Bu farklar, artan enflasyon ve yükselen pahalılık karşısında alım gücümüzü korumaktan çok uzaktır. Eğitim çalışanları, her geçen yıl biraz daha fakirleşmekte ve sistematik olarak yoksulluğa mahkum edilmektedir. Eğitim çalışanlarının maaşları üzerindeki ağır vergi yükü, emeğimizin karşılığını gasp etmektedir. Yıl içinde uygulanan artan vergi dilimleri maaşlarımızı daha da eritmekte ve yaşam mücadelesi veren eğitim emekçilerini iyice zora sokmaktadır. Vergi dilimleri sabitlenmeli, kamu çalışanlarının emekleri üzerindeki bu adaletsizlik son bulmalıdır.

"Ocak zammı sorunlarımızı çözmeyecek"

Yaklaşan ocak ayında yapılması öngörülen yüzde 12'lik maaş artışı, eğitim çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu sözde artış, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında sadece sembolik bir düzenleme olacaktır. Eğitim çalışanlarının alım gücünü artıracak, yaşam standartlarını yükseltecek köklü ve adil düzenlemeler artık kaçınılmazdır. Bugün burada maaş bordrolarımızı sembolik olarak yakıyoruz. Bu bordrolar, emeğimizin karşılığının verilmediğini ve alın terimizin değer görmediğini gösteren birer belgedir. Bu bordroları kesinlikle kabul etmiyoruz ve insanca bir yaşamı, emeğimizin hakkını istiyoruz. Geçim sıkıntısıyla boğuşan bir eğitimciden kaliteli bir eğitim sunması beklenemez. Öğretmenler ve eğitim çalışanları, hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmadan eğitimde nitelik artışı sağlamak mümkün değildir. Bizim taleplerimiz nettir: Eğitim çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Vergi dilimleri sabitlenmeli, alın terimiz üzerindeki haksız kesintilere son verilmelidir. Alım gücümüzü koruyacak, insanca yaşamı mümkün kılacak adil düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. Eğitim çalışanlarının sesi olarak, hakkımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."