Ehliyetine 5. denemede kavuşan aday Hatay Kırıkhan'da davul zurnayla kutlama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ehliyetine 5. denemede kavuşan aday Hatay Kırıkhan'da davul zurnayla kutlama yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ehliyetine 5. denemede kavuşan aday Hatay Kırıkhan\'da davul zurnayla kutlama yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ehliyetine 5. denemede kavuşan aday Hatay Kırıkhan\'da davul zurnayla kutlama yaptı
Haber Videosu

Adana'da girdiği 4 direksiyon sınavından sonuç alamayan aday, Kırıkhan'daki sürücü kursunda 5'inci kez girdiği direksiyon sınavını geçerek ehliyetine kavuştu. Adayın davul zurna eşliğinde akrabalarıyla yaptığı kutlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayalini kurduğu ehliyetine 5'inci direksiyon sınavında kavuşan aday, mutluluğunu davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Adana'da girdiği 4 direksiyon sınavından sonuç alamayan 32 yaşındaki Ferdi Solmaz, yılmayıp Kırıkhan ilçesindeki sürücü kursuna kayıt yaptırdı. Solmaz, 5'inci kez girdiği direksiyon sınavını başarılıyla tamamladı. Hayali olan ehliyetine kavuşan Solmaz, mutluluğunu akrabalarıyla kutladı. Solmaz'ın davul zurna eşliğinde oynayarak ehliyeti sevinci yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Dostları sınav gününde yalnız bırakmadı"

Ehliyetini sınava 5'inci girişinde almayı başaran adayın mutluluğuna arkadaşlarının eşlik ettiğini söyleyen eğitmen Reşit Değer, "Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen direksiyon uygulama sınavında kursiyer arkadaşımız, daha önce katıldığı sınavlarda başarılı olamamıştı. Eğitmenlerine güvenerek çıktığı bu yolda, özenli bir eğitim sürecinin ardından gereken başarıyı göstererek sonunda ehliyetine kavuştu. Arkadaşımız bu sevincini bizimle de paylaşmak istedi. Dostları, davul-zurna ekibiyle birlikte onu sınav gününde yalnız bırakmadı. Biz de eğitmenleriyle birlikte bu mutluluğa ortak olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuOtomobilKırıkhanAdanaHatayYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi 3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:16:23. #7.12#
SON DAKİKA: Ehliyetine 5. denemede kavuşan aday Hatay Kırıkhan'da davul zurnayla kutlama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android