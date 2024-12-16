EKK Başkanı, Millet Bahçesi'ni Eleştirdi

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(EDİRNE) - Edirne Kent Konseyi (EKK) Başkanı Özer Demir, Söğütlük Kent Ormanının yerine Millet Bahçesi yapımın eleştirerek, "Kamu eliyle çok net bir şekilde yönetmelikler yok sayıldı ve Edirnelinin çok değer verdiği, temiz, güvenli olarak yeterince kullanamadığı alana Millet Bahçesi yapmak çok kolaylarına geldi. Millet Bahçesi'ne girmek için valilikten izin istedik, yanıt gelmedi" dedi.

Edirne Kent Konseyi (EKK) Başkanı Özer Demir, bugün Edirne Kent Konseyi'nde basın toplantısı düzenledi. Demir, yapımı devam eden Millet Bahçesi'ne girmek istediklerini, Edirne Valiliği'nden izin alamadıklarını söyledi.

"Betonlaşan kısım yarı yarıya azaltıldı"

Demir, şunları kaydetti:

"Maalesef Söğütlük Millet Bahçesi yönetmeliğine aykırı olarak 'Gidin doğal yaşam alanını Millet Bahçesi yapın' demiyor. Çok net bir şekilde kullanılmayan bir alanın, yeşil alan olarak dönüştürülmesini istiyor yönetmelik. Ama kamu eliyle çok net bir şekilde yönetmelikler yok sayıldı ve Edirnelinin çok değer verdiği, temiz, güvenli olarak yeterince kullanamadığı alana Millet Bahçesi yapmak çok kolaylarına geldi. Burada ciddi bir mücadele yürütüldü. Söğütlük Doğal Kalsın Platformu tarafından. Hukuki süreç yürütüldü. Bunların sonucunda betonlaşan kısım yarı yarıya azaltıldı. Böyle somut bir kazanım var. Edirne Valiliği'ne resmi olarak başvurduk. Bilim insanları, gönüllülerle beraber girmek için. Maalesef Edirne Valiliği'nden hiçbir yanıt alamadık. Girmemize izin verilmediği sonucu çıkıyor buradan. Yanıt dahi verilmedi. Kamu kurumunun bir dilekçeye yanıt vermemesi de gerçekten düşündürücü. Biz bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz."