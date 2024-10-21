Ekmek Satarak Oğluna Destek Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Ekmek Satarak Oğluna Destek Oluyor

Ekmek Satarak Oğluna Destek Oluyor

Münevver Özkoç, konteyner kentte ekmek satarak üniversitedeki oğluna maddi destek sağlıyor.

21.10.2024 10:04
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Hatay'da yaşayan Münevver Özkoç, fırından satın aldığı ekmekleri konteyner kentte satarak elde ettiği geliri üniversitede okuyan evladının eğitimi için harcıyor. Ekmek servisiyle hasta ve yaşlı olan vatandaşların dualarını da alan Özkoç, fırından 8 TL'ye aldığı ekmekleri 10 TL'ye satarak 2 TL kar elde ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. Deprem sonrası vatandaşlar konteyner kentlerde yaşamaya başlamıştı. İskenderun ilçesinde asrın felaketi sonrası konteyner kentte yaşamaya başlayan 48 yaşındaki Münevver Özkoç, üniversitede okuyan evladının eğitimi için elektrikli motosikletiyle konteyner içinde ekmek satmaya başladı. Fırından 8 TL'ye satın aldığı ekmekleri 10 TL'ye satarak 2 TL kar elde eden vefakar anne azmi ve çabasıyla takdir topluyor. Ekmek sattığı hasta ve yaşlı vatandaşların duasını da alan Özkoç, komşularından destek görüyor.

"Konteyner kentte ekmek satmaya hem insanlara hem de üniversitedeki oğluma yardım etmek amaçlı başladım"

Asrın felaketinde yaşadıklarını anlatan Özkoç, ekmek satarak elde ettiği gelirle üniversite okuyan evladına destek olduğunu dile getirerek, "Depremde kız kardeşimi, 14 yaşındaki kızı Arzu'yu ve 19 yaşındaki oğlu Umut'u enkaz altında kalarak kaybettim. Depremde bizim bina yıkılmadı duvarlar patladı ve ağır hasarlı olduğu için evimizi boşalttık. Dört tane evladım var benim. Konteyner kentte ekmek satan kardeşimiz vardı; ben öğleden sonra artık ekmek satmayacağım dedi. Abi dedim sen ekmek satmayacaksın, burada mağdur olan insanlar ve yatalak olan var. Vasıtası olmayan var bunlar ne olacak dedim. O komşuların yanına gittim, biz ne yapacağız bilmiyoruz dediler ve o zaman ekmek satmak aklıma geldi. Daha önce de ticaretle uğraştığım için ekmekleri ben satmaya karar verdim oğlum da üniversitede okuyor hem de ona destek olurum düşüncesiyle. Konteyner kentte ekmek satmaya, hem insanlara hem de üniversitedeki oğluma yardım etmek amaçlı başladım" dedi.

"8 TL'ye alıyorum fırından ekmek başına 2 TL kazanıyorum"

Fırından 8 TL'ye satın aldığı ekmeği 10 TL'ye satarak 2 TL gelir elde ettiğini dile getiren Özkoç, "Konteyner kentte yaşayanlara ekmek verebiliyorum şimdi. Hepsinden Allah razı olsun, benden çok memnunlar. Çoğu hasta kişilerin evinin anahtarları var bende, yatalak oldukları için içeriye kadar giriyorum ve ekmeğini bırakıp çıkıyorum. Her seferinde dua alıyorum, sadece para değil dualar daha çok önemli bizim için artık. Para da benim oğluma lazım üniversite ikinci sınıfta. 8 TL'ye alıyorum fırından ekmek başına 2 TL kazanıyorum. İşime de 4-5 aydan beri devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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