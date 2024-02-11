Ekonomist-yazar Prof. Dr. Kenan Mortan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i ziyaret etti

Yerel

Ekonomist-yazar ve öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Mortan, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Başkan Büyükerşen, kent ve bölge ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan ekonomist-yazar ve öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Mortan ve eşi Monelle Mortan'ı makamında ağırladı.

Büyükerşen'e misafirperverliği için teşekkür eden Mortan, Büyükerşen'in yerel yönetimlerde ilklere ve örnek alınacak projelere imza attığını dile getirdi. Büyükerşen de misafirlerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette, Türkiye ekonomisi ve gündemi olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişi yapıldı.