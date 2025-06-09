Ekşisu, Kurban Bayramı\'nda Fethedildi

Erzincan'da Kurban Bayramı tatili ile birlikte Erzincanlılar ve Erzincan'a gelen yerli yabancı turistlerin tercihi Ekşisu oldu.

Ekşisu mesire ve piknik alanı bu bayramda da tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. Vatandaşların doğayla iç içe, huzurlu vakit geçirebilmeleri bakımından ön plana çıkan mesire alanı Ekşisu, tertemiz ve serin havasıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Erzincan'da, merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı Kurban Bayramı'nda sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi olurken tatili fırsat bilen vatandaşlar etini alıp mangalını yaktı. Piknik yapan vatandaşlar gölet kenarında serinledi.

Vatandaşlar, kestikleri kurban etini dağıttıktan sonra kendilerine ayırdıkları pay ile piknik yapmaya geldiklerini belirtti. Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen İbrahim Kılıç, "Kurban Bayramını güzel bir şekilde geçirdik. Kent merkezi oldukça sıcak. Kendi payımıza düşen kurbanımızı alarak tatilin tadını çıkarmaya geldik. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN