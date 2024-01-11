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Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti, İHA muhabirlerine ödül verdi - Son Dakika
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Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti, İHA muhabirlerine ödül verdi

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti (EBMC), depremde gösterdikleri çalışmalardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Rıdvan Yeşilırmak ve Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu'na ödül verdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde düzenlenen programda, İHA Elazığ muhabirleri ödüle layık görüldü.

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti, İHA muhabirlerine ödül verdi
11.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:10
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Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti (EBMC), depremde gösterdikleri çalışmalardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Rıdvan Yeşilırmak ve Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu'na ödül verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde EBMC tarafından program düzenlendi. Bir otelde düzenlenen geceye, il protokolü, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, depremde gösterdikleri çalışmalardan dolayı İHA Elazığ muhabirleri Rıdvan Yeşilırmak ve Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu, ödüle layık görüldü. Yeşilırmak ve Kantarcıoğlu'na ödülleri AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı tarafından verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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