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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, 2022'de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesi üzerine, 'Önceki evinde duşakabinin mi vardı?' diye sormuştu.

15.01.2024 - 19:28,  Güncelleme: 19:29
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Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi. Şerifoğulları, 2022'de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyaretinde bir depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesi üzerine, "Önceki evinde duşa kabinin mi vardı?" diye sormuştu.

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, tekrar aday gösterildi. Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını dönemin bakanlarıyla birlikte ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na depremzede bir vatandaş evlerde duşakabinin küçük olmasından şikayet etmişti. Şerifoğulları, depremzedeye "Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" demişti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeniden aday gösterildi
Kaynak: ANKA
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