Elazığ Belediyesi Destekleyici Grup Terapilerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Destekleyici Grup Terapilerine Devam Ediyor

Elazığ Belediyesi Destekleyici Grup Terapilerine Devam Ediyor

Elazığ Belediyesi, benzer deneyimler yaşayan bireylerin bir araya gelerek destek aldığı grup terapilerini sürdürüyor. Uzmanlar eşliğinde yapılan terapiler, katılımcıların psikolojik güçlenmesine ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor.

19.12.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Elazığ Belediyesi tarafından destekleyici grup terapileri sürüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından; benzer deneyimler, duygular veya yaşam zorlukları yaşayan bireylerin bir araya gelerek destek alma fırsatı bulduğu destekleyici grup terapileri sürüyor. Terapilerde katılımcılar, deneyimli uzmanlar eşliğinde çeşitli etkinliklere katılıyor, sorunlarını paylaşma fırsatı buluyor ve birbirlerine destek oluyor. Bu sayede katılımcılar hem psikolojik olarak güçleniyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Benzer deneyimler, duygular veya yaşam zorlukları yaşayan bireylerin bir araya gelerek destek bulduğu ve paylaşımlarda bulunduğu terapiler, Elazığ Belediyesi'nin ev sahipliğinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde perşembe günleri iki seans olmak üzere gerçekleştiriliyor. Katılımcıların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşamda aktif olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen çalışmalar, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Elazığ Şubesi (İHH) ortaklığı ile düzenleniyor.

Elazığ Belediyesi'nin bu tür etkinliklere desteğinin artarak devam ettiğini dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu; "Elazığ Belediyesi olarak hayatlarında olumsuzluklar yaşamış ve dezavantajlı duruma gelmiş vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunmak adına destekleyici grup terapilerini sürdürmekteyiz. Elazığ Belediyesi ve Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ADEM) olarak bu tür etkinliklere olan desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Terapilerin, psikiyatri tedavisinde çok önemli olduğunu vurgulayan Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya ise "Elazığ Belediyesi'nin talebi ile bizler de grup terapilerine destek veriyoruz. Bu tür terapiler özellikle psikiyatri tedavisinde çok önemli. Öğrenme ve kişiler arasındaki sorunların çözümü grup terapisinde anlatılma imkanı buluyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi Destekleyici Grup Terapilerine Devam Ediyor - Son Dakika

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