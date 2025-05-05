Elazığ Belediyesi'nden asfalt hamlesi - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi'nden asfalt hamlesi

Elazığ Belediyesi'nden asfalt hamlesi Elazığ Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla şehrin dört bir yanında asfalt hamlesi başlattı.

05.05.2025 17:05  Güncelleme: 17:08
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Elazığ Belediyesi'nden asfalt hamlesi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla şehrin dört bir yanında asfalt hamlesi başlattı. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı ana arterlerden başlatılan asfalt yenileme çalışmalarıyla hem konforlu ulaşıma hem de şehir estetiğine değer kazandırılıyor.

Şehrin gelecek on yıllarını güvence altına almak amacıyla başlatılan şehir altyapısını yenileme çalışmalarını önemli ölçüde tamamlayan Başkan Şahin Şerifoğulları yönetimindeki Elazığ Belediyesi, çalışmaların tamamlandığı alanlarda üstyapı çalışmalarına başladı. Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte gerek altyapı yenileme çalışmaları kaynaklı, gerekse ömrünü tamamlayan yollarda yürütülen asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yürütülen yol yenileme çalışmaları doğrultusunda nisan ayında toplam 22 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol yenileme programına vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterlerden başlanıldı.

Ekipler tarafından Yıldızbağları Mahallesi Yunus Emre Bulvarı, Sürsürü Mahallesi Şehit Mehmet Bakar Caddesi, Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarı, Sürsürü Mahallesi Hacı Nezir Tutuş Cami çevresi, Abdullahpaşa Mahallesi 297 Sokak, Sanayi Sitesi ana arterler ve Yeni Mahalle Namık Çitci Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda asfalt seriminin yanı sıra kaldırım yenileme ve yol çizgisi gibi düzenlemeler de gerçekleştirilerek yollar güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Başkan Şerifoğulları sahada

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin ulaşım ağına konfor kazandıracak yol yenileme çalışmaları hızlı bir tempoyla sürdürülürken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da an be an çalışmaları yakından takip ediyor. Sahada sürdürülen çalışmaları bizzat takip eden Başkan Şahin Şerifoğulları, "Göreve başladığımızda bu şehir için birinci önceliğimiz olmazsa olmazımız altyapıdır dedik. Tüm zorlukları göğüsleyerek altyapı yenileme çalışmalarımızı başlattık. Hamdolsun yüzde 70 oranında tamamladık. Şimdi hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi üstyapıya başladık. Başlattığımız asfalt seferberliğiyle yollarımızı yenileniyoruz, şehrimizin ulaşım ağına konfor kazandırıyoruz" dedi.

Şehre kazandırılan her yatırım ve hizmette şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Şahin Şerifoğulları, "Attığımız her adımda günübirlik çözümleri gündemimize almadık ve yılların bugüne taşıdığı sorunların çözümüne odaklandık. Önce altyapı dedik ve halkımızın daha kaliteli içme suyuna ulaşması için kolları sıvadık. Şimdi de çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarımızı başlattık. Altyapısıyla üstyapısıyla güçlü ve konforlu bir şehir tek hedefimizdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi'nden asfalt hamlesi - Son Dakika

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