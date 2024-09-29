Elazığ Belediyesi'nin EBUAŞ'a Para Aktarımları Tartışmalı - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi'nin EBUAŞ'a Para Aktarımları Tartışmalı

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Yeniden Refah Partisi'nden Elazığ Belediye Meclisi üyesi Osman Cem Karahüseyinoğlu, Elazığ Belediyesi bütçesinden EBUAŞ'a yapılacak para aktarımlarının nasıl kullanıldığını sordu. Ekim ayındaki meclis toplantısında cevap beklediklerini belirtti.

29.09.2024 16:19  Güncelleme: 16:27
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(ELAZIĞ) - Elazığ Belediye Meclisi'nin Yeniden Refah Partili (YRP) üyesi Osman Cem Karahüseyinoğlu, "Elazığ Belediyesi bütçesinden Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş. (EBUAŞ) adına bir para çıkışı var. Bu paranın nerede nasıl ne şekilde kullanıldığını bilmiyoruz. Şu bir gerçek ki Elazığ Belediyesi iştiraki de olsa borç vermiş olduğu paranın hesabını verecektir. Belediye başkanımız bunu ekim ayı meclisinde bize cevaplasın" dedi.

YRP'li Elazığ Belediye Meclisi üyesi Osman Cem Karahüseyinoğlu, Elazığ Belediyesi'nin iştiraklerinden olan EBUAŞ'a belediye bütçesinden para aktarıldığı ve bu miktarın kamuoyu veya belediye meclisinde görüşülmediğini iddia etti. Karahüseyinoğlu, nisan ayından beri meclis toplantılarında gündeme getirdikleri bu konuya cevap alamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Elazığ Belediyesi'nde nisan ayından itibaren bizler belediye meclis üyesi olarak seçildiğimizden itibaren 2023 bütçesi görüşüldü. Performans, stratejik plan ve faaliyet raporu görüşüldü. Bunların her biri ayrı ayrı görüşüldüğünde biz Elazığ Belediyesi'nin borcu ne kadar? 'Elazığ Belediyesi'nin iştiraklerinin borcu ne kadar kime ne kadar borcu var' diye soru sorduk. ve geçen meclise kadar da bunun cevabını alamadık. Dolayısıyla geçen mecliste bir soru önergesiyle bunu ifade ettik. Onun da cevabını ekim ayı meclis toplantısında bekliyoruz. Ama öyle bir  hazırlık var mı onu da bilmiyoruz" dedi.

"EBUAŞ'a aktarılan paralar konusunda aylardır sorularımıza cevap verilmiyor"

Elazığ Belediyesi'nin Sayıştay'dan gelen raporlar ile ilgili sıkıntıları olduğunu da söyleyen Karahüseyinoğlu, şunları belirtti:

"Tabi Elazığ Belediyesi'nin Sayıştay raporları ile ilgili sıkıntı var. Sayıştay neyi eleştirmiş, ne için tavsiyede bulunmuş biz bunların açıklanmasını istiyoruz. Belediyenin özellikle iştiraklerine yapmış olduğu transferleri, transfer miktarının ne kadar olduğunu biz 2023 bütçesinde görmediğimiz gibi bugüne kadar da bununla ilgili herhangi bir bilgi alamadık. Afaki bir şekilde şunu biliyoruz Elazığ Belediyesi bütçesinden EBUAŞ adına bir para çıkışı var. Bu paranın nerede nasıl ne şekilde kullanıldığını bilmiyoruz. Şu bir gerçek ki Elazığ Belediyesi iştiraki de olsa borç vermiş olduğu paranın hesabını verecektir. Buna ne kadar faiz uyguladı, bununla ilgili işlemleri nasıl yaptı, yerine koyuldu mu, ne zaman koyulacak? Bununla ilgili bir çalışmanın olmadığını biliyoruz. Varsa belediye başkanımız bunu ekim ayı meclisinde bize cevaplasın."

"Villakent Projesi'nin akıbeti ne oldu?"

Satışından depremzedelere kentsel dönüşüm desteği sağlamak için Elazığ Belediyesi'nin hibe arsası ile yapılan Villakent konusunu da gündeme getiren Karahüseyinoğlu, "Vatandaşlarımıza o günkü rakamla 75 ila 100 bin, 150 bin gibi bir rakam yardımcı olacağız' denilmişti. Bunun faydası ne olacak diye biz bunu da soruyoruz. Belediye meclisinde de sorduk. Bu ay cevabını verirler mi bilmiyorum. Biz Batı Prestij'de zarar mı ettik, kar mı ettik? Kar ettiysek ne kadar ettik? Bunu nerede kullanacaksınız, EBUAŞ bu noktada nasıl bir yol izleyecek? Bunun açıklamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Elazığ Belediyesi\'nin EBUAŞ\'a Para Aktarımları Tartışmalı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi'nin EBUAŞ'a Para Aktarımları Tartışmalı - Son Dakika

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