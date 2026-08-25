Elazığ'da Besiciler Kriz Yaşayıp Teşvik İstiyor - Son Dakika
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Elazığ'da Besiciler Kriz Yaşayıp Teşvik İstiyor

Elazığ\'da Besiciler Kriz Yaşayıp Teşvik İstiyor
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Elazığ'da besiciler, canlı hayvan azlığı ve yüksek maliyetler nedeni ile hayvancılıkta sorun yaşıyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da besiciler, canlı hayvan sayısındaki azalma ve artan üretim maliyetleri nedeniyle hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti. Besici Ağa Demir, "Hayvancılığı bitirdiler. Hiçbir şekilde teşvik alamıyoruz, hiçbir destek göremiyoruz" dedi.

Elazığ'da besiciler, canlı hayvan sayısındaki azalma ve artan üretim maliyetleri nedeniyle hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları dile getirdiler ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın et ithalatı politikasını eleştirdiler. Besiciler, ithalat yapılacaksa karkas et yerine canlı hayvan getirilmesini ve üreticilerin desteklenmesini istedi.

Et ithal edilmesinin sektörü bitirme noktasına getirdiğini belirten besici Ağa Demir, devletin et satmak yerine üreticiyi desteklemesi ve piyasayı denetlemesi gerektiğini ifade etti. Demir, şunları söyledi:

"Et satmak Et ve Süt Kurumu'nun işi değildir. Devlet kendi işiyle uğraşsın. Ben bugün 100 tane dana almak istiyorum, hiç alamıyorum. Kaç sene önce meydana gittiğimizde 50-60 tane mal aldık. Şimdi üç senedir bir tane dana alamıyoruz. Hem besici hem büyük çiftçi iş yapamıyor, paramız duruyor. Bir iş yapamıyoruz. Angus getiriyor. Müracaat etsen 10 tane, 20 tane veriyor. Bu devlet işi değil. Devletin bunu yapmaması lazım. Devlet vergisini alır, denetler."

"ET YERİNE DANA GETİRİN"

Demir, karkas et ithalatı yerine canlı hayvan getirilerek üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1983'ten beri bu işi yapıyorum. Sektör bitti. Bölgede 3 bin, 5 bin hayvan vardı. Şimdi 200 tane yok. Bugün ben hayvan satıyorum, zarar ediyorum. İki senedir beklemişim, 30-40 tane hayvanım var. 200 tane hayvan besleyeceğime şimdi 30 tane hayvana kalmışım. Onu da sattığımızda zarar ediyoruz. Kendi üretimim yemi veriyorum, gene zarar ediyorum. Sen et getireceğine dana getir, millete sat. Ticaret canlansın. İthal et getireceğine dana getirip serbest bırakacak. Hayvancılığı bitirdiler. Bana 'Kapasiten ne kadar' diyor. Kapasitem 200 ama bana 20 tane hayvan veriyor. Böyle bir şey var mı?"

Hiçbir şekilde teşvik alamıyoruz, hiçbir destek göremiyoruz. 50 tane inek besliyordum, 150 tane de erkek dana besliyordum. Şimdi onları da yok ettiler, bitti. Süt para etmiyor, dana yok. Bir kilo ayran 40 lira. Zarar ediyoruz hayvan beslediğimizde, yerlerimiz boş kaldığı zaman da kaybediyoruz. Bunların hepsi zarar."

"HAYVANLARIMI BİR YILDIR SATAMIYORUM"

Besici Nusret Dağdöğen ise hayvanlarını satmakta zorlandığını ifade etti. Dağdöğen, 1995 yılından beri üreticilik yaptığını, son 3-4 yıldır ithal hayvan aldığını anlatarak, "İthal şimdiye kadar uygun geliyordu" dedi.

Daha önce kilosu 220-230 lira olan canlı hayvan fiyatının bu sene 450 liraya yükseldiğini anlatan Dağdöğen, "Daha alamadık. Şimdi yerli de çok pahalı olmuş. Anguslarım var. Bir yıldır içeride, satamadım, duruyorlar. Piyasada düşüktü bu sene. Kurban bayramında 650 liraydı et, şu anda hiç satamıyorum. Ciddi bir zararımız var" diye konuştu.

Hayvancılıkta maliyetlerin geçmiş yıllara göre ciddi biçimde arttığını söyleyen Dağdöğen, "Eskiyle kıyasladığımızda hayvan çok pahalı, yem çok pahalı. Beş sene önce ben meydana gittim, 5 hayvan aldım, 21 bin liraya. Hala defterimde yazılı. Şimdi gitsem 5 taneyi 150 binden aşağıya alamam. Bizim talebimiz karkas et getirilmemesi. Dana gelecek, herkes besleyecek. Çiftlik yapmak istiyorum, yerim de var ama yapamıyoruz. Şartlar çok ağır. Devlet serbest bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Besiciler Kriz Yaşayıp Teşvik İstiyor - Son Dakika

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