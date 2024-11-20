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Elazığ'da çocuklar için etkinlik düzenlendi

Elazığ\'da çocuklar için etkinlik düzenlendi

Elazığ'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

20.11.2024 14:56  Güncelleme: 14:59
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Elazığ'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi, Kadın Yaşam Birimi Merkeze ve Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, yaşam hakları ihlal edilen çocukların gerçek yaşamdan örneklerinin yer aldığı resimler ve tasarımlar sunuldu. Öte yandan, etkinliğe gelen çocukların yüzü uzman hocalar tarafından boyandı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Alaattin Meydanoğlu, "Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü olarak Kadın Yaşam Merkezi Birimi ve Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği ile bugün Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle çocuk haklarına dikkat çekmeye çalıştık. Çocuk hakları evrensel beyannamesinin 6'ncı maddesinde her çocuğun temel hakkıdır ve herkes bu hakkı korumakla mükelleftir. Bizde burada en temel hak olan yaşama hakkı, eğitim, sağlık ve kendini ifade etme hakkı yasa ve çerçeve altına alınmış ve çocuklarımıza verilmiştir. Bugün burada Elazığ Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezi ve Stratejik Araştırmalar Derneği genç yapısıyla birlikte çocuklarımıza yüz boyama ve çeşitli hediyeler taktim ettik. Çocuk hakları denince aklımıza ilk gelen şeylerden birisi de Filistin ve Gazze'dir. Bugünkü güncel rakamlara baktığımız zaman 45 binin üzerinde şehit edilmiş kardeşlerimiz 100 binin üzerinde yaralımız ve 2 milyonun üzerinde mülteci konumuna düşmüş din kardeşlerimiz mevcut. Bu 45 bin şehit kardeşimizin 3'de 2'si kadın ve çocuklardır" dedi.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Murat Erdoğan, "Bugün çocuklarımızla ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik. Yeryüzündeki çocuklarımızın birçoğu gerçekten insan tabiatına ve haysiyetine uygun bir yaşam bulunmuyor. Savaşların, fakirliğin ve yoksulluğun olduğu bir dünyada çocuklar en fazla zarar görenler oluyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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