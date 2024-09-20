Elazığ'da Depremden Etkilenen Ticaret Alanlarının Yeniden Yapılması İçin Adımlar Atılıyor - Son Dakika
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Elazığ'da Depremden Etkilenen Ticaret Alanlarının Yeniden Yapılması İçin Adımlar Atılıyor

Elazığ\'da Depremden Etkilenen Ticaret Alanlarının Yeniden Yapılması İçin Adımlar Atılıyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar gören Çarşı Mahallesi'nde yıkılan binalar ve yapılacak iş yerleri ile ilgili istişarelerde bulundu. Saray Cami silueti korunarak, iş yerlerinin yeniden inşa edilmesi sürecine dair bilgiler verildi.

20.09.2024 17:29  Güncelleme: 17:34
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Çarşı Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasarlı olduğu için boşaltılıp geçtiğimiz günlerde de yıkımı gerçekleştirilen alanda incelemelerde bulundu.

Saray Cami yanında Belediye Çarşısı yerleşkesi içinde bulunan ve 6 şubat depreminde ağır hasarlı olan çok katlı binanın bodrum ve zemin kattaki dükkanları dışında üstteki dört katlı yapının Ticaret ve Sanayi Odası mülkiyetinde olduğunu, kendilerinin bu binayı yeniden yapmalarının mümkün olmadığını dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, geldikleri nokta hakkında bilgiler verdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na bu alanı hem işyeri yıkılan esnaf hem de Ticaret ve Sanayi Odasını mağdur etmeyecek bir şekilde değerlendirmesini talep ettiklerini ifade eden Başkan Alan, Başkan Şerifoğulları'na bu konuda gerekli adımları atmasından ve problemi çözmesinden dolayı teşekkür etti.

"Saray Cami silüeti korunacak"

Şehrin merkezinde bulunan ve ticaretin doğduğu mekanlar olarak projelendirildikleri bu alana hem esnafa hem de Ticaret ve Sanayi Odasının taleplerini değerlendirdiklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu alanda bulunan beş katlı binanın Saray Cami siluetti ve bölgenin mekansal bütünlüğünü bozmama ve olumsuz etkilememe adına yeniden yapılmayacağını, sadece işyerlerin yapılacağını dile getirdi.

Projenin hazırlanması için tarafların bir araya gelmesi ve kendilerinin destekleriyle kısa süre içerisinde iş yerlerinin yapılacağını ifade eden Başkan Şerifoğulları, yapılacak işyerlerinin kapalı çarşıda uygulanan projeyle bütünlük arz edeceğini dile getirdi.

"İstişarelerimiz çözüm getirdi"

Ağır hasarlı olması dolayısıyla geçtiğimiz aylarda yıkılan mülkiyeti Ticaret ve Sanayi odasına ait dört kat bina ve mülkiyeti iş yeri sahiplerine ait zemin ve bodrum kattaki çok sayıda dükkanlarla ilgili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile sık sık istişare gerçekleştirdiklerini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Belediye Çarşısı esnaflarımız, depremde yaşamış olduğu sıkıntılarından dolayı devamlı bizi arıyorlar ve nasıl bir süreç izleyelim diye soruyorlardı. Bizler de bu sorunu Belediye Başkanımızla sürekli istişare ederek çözümü konusunda görüşmeler yapıyorduk. Hem pandemi hem de depremler yaşadığımız dönemlerde esnaflarımızın sürekli yanında olan ve onları destekleyen Şahin başkanımızla yaptığımız görüşmelerin sonucunu bugün esnaflarımıza müjde olarak birlikte verdik. Belediye Başkanımız esnafımızın bütün haklarını yerine getireceği taahhüdünde bulundu. Esnafımız rahat olsun. Bu alana oda olarak bizlerin de dört katlı bir binası vardı ama şimdi yok. Bizler de bu hakkımızı belediyeye devredip yerine belediyemizin uygun göreceği bir alanda arsa tahsisi talebinde bulunduk. Başkanımız bu talebimizi olumlu karşıladı. Ben bu konudaki hassasiyetinden dolayı odamız ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda inşallah burada inşaatın temelinin atıldığını, kısa sürede inşaatın tamamlanarak esnaflarımızın kendi dükkanlarına kavuşacağını hep birlikte göreceğiz. Şahin başkanımız bu konuyla ilgili elini değil, gövdesini taşın altına koydu" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Depremden Etkilenen Ticaret Alanlarının Yeniden Yapılması İçin Adımlar Atılıyor - Son Dakika

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