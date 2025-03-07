Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Bir Dilenci 750 Lira Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Bir Dilenci 750 Lira Topladı

Elazığ\'da Dilenci Operasyonu: Bir Dilenci 750 Lira Topladı

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen dilenci operasyonunda, cami önlerinde ve yoğun bölgelerde dilenen bir kişinin bir saatte 750 lira topladığı belirlendi. Zabıta, yakalanan dilenciler üzerinde arama yaptı ve elde edilen paraya el koydu.

07.03.2025 14:18  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir saatte 750 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk cuma namazında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Bir Dilenci 750 Lira Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 17:00:58. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Bir Dilenci 750 Lira Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.