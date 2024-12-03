Elazığ'da Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Elazığ\'da Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Elazığ'da engellilere ve ailelerine yönelik bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte tiyatro ve halk oyunları gösterileri yapıldı, Vali Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şerifoğulları engelli bireylerin toplumda daha görünür olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

03.12.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Elazığ'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi. Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireylerin tiyatro ve halk oyunları gösterisinin ardından sergi alanı gezildi. 2002 yılından itibaren Türkiye'de çok önemli bir değişim yaşandığı belirten Vali Hatipoğlu, "Türkiye'de zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimizin devlet ve toplum nezdinde onlara bakış açısından bir zihniyet devrimi yaşandı. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapılan bu büyük değişimin şahidi olarak ifade ediyorum. Diğer tüm kalkınma hamleleri yapılır ama ülkede bir zihniyet devrimi yaşandı. Ailelerin ya izole ettiği ya da hiçbir şekilde ilgilenmediği bireyler bugün alışveriş merkezlerinde, lokantalarda geziyor ve yemek yiyor. Bu benim için bir bayram havası içerisinde geçiyor" dedi.

Tüm engellilerin gününü kutlayan Belediye Başkanı Şerifoğulları ise, "Engelli olmanın bir eksiklik olmadığını, hayatı farklı bir açıdan yakalayabilmek olduğunu ifade etmek istiyorum. Asıl engel uzuvlarda değil, hissetmeyen kalplerde, duymayan kulaklarda ve görmeyen gözlerdedir. Sevgiyle bakan bir çift gözün, samimiyet ve inançla çarpan bir kalbin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Engelli bireylerimize fırsat verildiği takdirde sanattan spora, eğitimden siyasete kadar her alanda elde etmiş oldukları başarı hepimizin ortak gururudur. Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli bireylerin bizler için çok kıymetli olduğunu her defasında ifade ettik ve 2022 yılında hizmete açmış olduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimizde, engelli bireylerimizin yaşama daha sıkı sarılabilmeleri için ekibimizle gayretli bir şekilde bugüne kadar çalıştık. Bu şehrin yöneticileri olarak her daim engelli bireylerin yanında olacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

Programa; Vali Numan Hatipoğlu'nın yanısıra 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, kurum müdürleri, STK başkanları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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